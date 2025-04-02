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代理美軍規數位夜視鏡 邑錡軍工布局再下一城

2025/04/02 05:30

邑錡宣布代理美國SIONYX軍規數位夜視鏡OPSIN。圖為董事長陳世哲。（資料照）邑錡宣布代理美國SIONYX軍規數位夜視鏡OPSIN。圖為董事長陳世哲。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕縮時攝影機大廠邑錡（7402）軍工事業再進一步，昨日宣布取得美國SIONYX軍規數位夜視鏡OPSIN的台灣代理權，因該產品廣泛運用於美國軍警單位，未來可望藉此協助提升我國岸巡、邊防的夜間安全防護能力。

助我強化岸巡、邊防

邑錡近年持續耕耘軍工事業，儘管目前仍以縮時攝影機產品為營運主軸，不過正持續加速無人機載具與三光相機的研發，2月底已與雷虎（8033）共同申請經濟部無人機關鍵晶片補助計畫，並持續與美國軍工客戶洽談合作代理，積極推動國內軍工產業自主化。

邑錡表示，此次代理產品除為完善軍工領域布局，也期望能回應國內岸巡邊防設備的更新需求，並支持賴政府「五大信賴產業」的科技國防自主政策，目前正積極向國內岸巡單位推廣及示範該數位夜視設備，相對傳統類比夜視產品，更能提高夜間邊防巡邏的安全性。

邑錡也指出，SIONYX是專精矽光子微光影像技術的美國國防科技公司，長期為美國國防部及情報單位提供尖端影像技術，邑錡與該公司合作多年，除代理產品外，也以ASIC（特殊應用晶片）影像晶片協助SIONYX開發航海專用微光影像裝置，並持續穩定供貨。

邑錡先前表示，今年除本業縮時相機有新品推出、第一季底全球銷售外，軍工領域代理產品將在上半年創造營收，無人機載具與三光相機預計第二季進行產品測試驗證，並投入AI機器人視覺開發，看好各領域前景。

邑錡2024年因旗下產品全面導入ASIC，毛利率提升，稅後淨利5184萬元、年增18%，每股稅後盈餘（EPS）1.47元；今年前2月累計營收7265萬元、年減7%。

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