台灣首批認證藍氨上市 台肥Q1供貨6千噸

台肥董事長李孫榮(左1)宣布首季已生產認證藍氨數量達6000噸。（業者提供）

布局乾淨能源

〔記者張慧雯／台北報導〕全台首批認證藍氨上市！台肥（1722）董事長李孫榮昨宣布，首季已生產認證藍氨達6000噸，昨日開始銷售客戶，反應相當熱烈，預計第三季還可產出數萬噸藍氨，提供產業界加速減碳。

提供產業界加速減碳

藍氨是一種新環保能源，透過天然氣提煉出氫，再利用碳捕集技術，將過程中排放的二氧化碳回收並封存，藉由低碳排的藍氫所生產出來的氨。

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台肥於前年10月舉行「低碳氨之氫能技術產業研討會」，正式宣告聚焦新能源事業體後，去年更宣示跨入「綠能元年」，6月再接續成立前瞻新能源事業平台，今年第一季即推出台灣首批認證藍氨。

李孫榮指出，以氨作為氫燃料載體的能源研究，近年來逐漸成為全球研究乾淨能源的顯學，氨除具有無碳的化學優勢，燃燒後不會產生碳排外，氨本身有相當高攜氫量、低儲存成本的特性，加上運輸上與現有設備整合的強大可行性，都比純氫具有更優的運輸和儲存優勢。

乾淨能源的藍氨比灰氨減少約6~7成的製程碳排，台肥首批6000噸的認證藍氨，是半導體、電子、化工、運輸交通等產業減少碳排放的關鍵競爭力要素；同時，台肥配合國家減碳新目標，加碼提供藍氨的力道，預估第三季將有數萬噸藍氨供應量，優先供應台灣半導體、電子、運輸等產業，加速減碳目標，強化台灣產業在國際碳規範下的國際競爭力，符合全球碳邊境調整機制（CBAM），助力台灣企業永續發展。

李孫榮表示，未來台肥將加碼淨零減碳事業心力，除持續規劃藍氨及低碳氨量能外，甚至是進一步的綠氨市場需求，都是加速台肥建立綠色能源供應鏈韌性，持續為台灣的淨零碳排貢獻力量的重要目標。

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