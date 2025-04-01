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2月製造業亮綠燈 台經院︰外部不確定性續升

2025/04/01 05:30

台經院昨公布二月製造業景氣燈號，由低迷的黃藍燈轉為持平綠燈。（資料照）台經院昨公布二月製造業景氣燈號，由低迷的黃藍燈轉為持平綠燈。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨公布二月製造業景氣燈號，因去年同期為春節致基期較低，信號值上升至十五分、月增四．二九分，燈號由低迷的黃藍燈轉為持平綠燈。不過，台經院提醒，外部不確定性持續升高，特別是美國擴大關稅措施，加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，也阻礙國內產業復甦腳步。

台經院指出，國內製造業受惠於AI、高效能運算等商機持續發酵，加上基期較低，出口與製造業生產指數年增率明顯擴增，且進口與外銷訂單由負轉正，製造業廠商對當月景氣樂觀、看法轉佳。

觀察產業表現，電子零組件業受惠高效能運算與AI應用需求強勁，部分客戶因應美國關稅變數提前拉貨，加上低基期因素，二月產業景氣燈號從持平綠燈轉為繁榮紅燈；但若排除春節因素，觀察前二月平均數據，產業景氣表現仍分歧，資通訊相關產業續展現強勁動能，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業維持代表景氣揚升的黃紅燈。

然而，化學材料、化學製品、金屬基本與金屬製品等產業，受到內外需求疲弱影響，出口、外銷訂單與生產續呈衰退，景氣燈號多處於低迷黃藍燈或衰退藍燈，顯示傳統產業景氣回溫力道仍待觀察。

展望未來，台經院認為，美國擴大關稅措施，加劇全球貿易緊張，也阻礙國內產業復甦腳步；此外，川普關稅對中國經濟影響開始浮現，加上石化原料供給過剩，壓抑價格走勢，同時中國進口替代效應加劇，中止對台部分石化原料關稅減讓，都將進一步影響台灣對中國出口。

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