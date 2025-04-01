卓揆：台積越強、國家就越強

台積電昨在高雄舉行2奈米擴產典禮，行政院長卓榮泰（右二）、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（左二）與在場的貴賓合影。 （記者李惠洲攝）

期盼與產業強強聯手 好產業可以與世界共享

台積電昨在高雄舉行2奈米擴產典禮。 （記者李惠洲攝）

〔記者洪友芳／高雄報導〕台積電昨在高雄楠梓科學園區盛大舉行「二奈米擴產典禮」，行政院長卓榮泰致詞表示，好的產業可以與世界共享，但永遠都是國家隊，「台積電越強、國家就越強，台灣越強、台積電也越強，強強聯手，一起走向全世界」；他並感謝台積電根留台灣的承諾不變。

卓榮泰昨與行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、國科會副主委蘇振綱、南科管理局長鄭秀絨、高雄市長陳其邁等參與典禮，他為擴產的上梁儀式鎖金螺栓並於鋼梁親筆簽名，也代表總統賴清德表達祝賀之意。

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卓榮泰指出，行政院於二○二三年核定楠梓科學園區，短短兩年內，台積電二奈米先進製程即將迎來量產，在過程中，高市府扮演關鍵重要角色，市長陳其邁除積極爭取台積電到高雄設廠外，也全力推動「亞灣二．○」計畫，預期將吸引更多海內外投資，行政院也會全力協助推動。

卓揆說，政府打造「大南方新矽谷」，希望串聯嘉義、台南、高雄、屏東等地的科學園區及產業園區，形成「半導體Ｓ廊帶」，未來「大南方新矽谷」將與「桃竹苗大矽谷」形成雙引擎，加速帶動台灣科技產業的發展。

卓表示，台灣有好的產業，政府鼓勵向全世界發展，但這些產業永遠是台灣最重要的根基，一定要根留台灣，如同赴美國職棒大聯盟發展的球員一樣，仍可回國加入國家隊代表台灣出賽，台灣優質產業也能與全世界共享，但永遠都是台灣的國家隊。

卓榮泰強調，「台積電越強、國家就越強，台灣越強、台積電也越強」，期盼政府與產業強強聯手，實現「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的目標。

陳其邁表達3感謝 讓高雄站上科技浪頭

陳其邁則表達三個感謝，感謝台積電投資高雄、感謝中央全力相助及各界廠商支持，讓高雄有機會站上科技時代的浪頭，邁開城市轉型的步伐，帶動南台灣成為全球半導體最有價值的聚落。

他提到，台積電資深副總經理侯永清、副總經理張宗生皆為高雄子弟，台積電設廠讓更多台積人能回到高雄貢獻心力，相關半導體產業鏈廠商陸續進駐，也讓更多北漂青年有回到家鄉服務的機會。

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