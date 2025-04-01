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微利難擋關稅2.0 中製造業撐不住

2025/04/01 05:30

這一次美中貿易戰的打擊比2018年川普第一任期更加慘烈，美國零售巨頭沃爾瑪與好市多生產耶誕飾品的陳姓東莞業者說，訂單只有去年一半。（歐新社資料照）這一次美中貿易戰的打擊比2018年川普第一任期更加慘烈，美國零售巨頭沃爾瑪與好市多生產耶誕飾品的陳姓東莞業者說，訂單只有去年一半。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，對中國供應商與其美國客戶而言，這一次美中貿易戰的打擊，將比二○一八年川普第一任期更加慘烈，因為中國的製造業者已在薄利中苦撐，難以降價協助美國客戶，而財政困窘的地方政府也無法提供支持，導致越來越多外商只能撤離中國。

二○一八年第一次美中貿易戰以來，中國供應商估計薪資已成長二％至五％，同時，一些產業的原物料成本上漲，海外競爭加劇，對許多中國低階製造業者而言，川普的最新關稅是壓垮他們的最後稻草。

今年二月四日，川普對價值四千億美元的中國產品加徵十％關稅，三月四日再徵收十％關稅，預料四月二日將再課徵對等關稅。

紐約垃圾桶公司Citibin執行長皮卡拉濟指出，在中國生產的產品現在面臨五十二．五％的關稅，已無法負擔在中國的生產。她說，「我的業務一直是以七．五％關稅為基礎，這真的令人震驚」；她意指兩輪的十％關稅，加上全球二十五％鋼鋁關稅，「我們知道這些關稅會來，但沒有公司有辦法緩解額外四十五％關稅」，她已準備將所有產線移往越南。

為美國零售巨頭沃爾瑪與好市多生產耶誕飾品的陳姓東莞業者也說，訂單只有去年一半，「已沒有降價餘地，但為拿到訂單，我們必須降價，我們別無選擇，我們正在虧損」。

報導指出，美國客戶施壓中國供應商降價十％，目前協商平均降幅三％至七％。

墨爾本莫納許大學經濟學教授史鶴凌表示，中國製造業正承受各種壓力，「我注意到許多企業已決定關門」。路透統計，二○一八年的美中貿易戰使中國流失三五○萬製造業工作，這一回合的後果目前估計還太早。

另，包括中國銀行、建設銀行、交通銀行與郵政儲備銀行公告，擬透過向特定對象發行Ａ股股票形式募集資金，補充核心一級資本。中國財政部將認購約人民幣五千億元（約二．二八兆台幣）；此計畫旨在充實銀行資金，加大銀行放貸力度，推動經濟成長。

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