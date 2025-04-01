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美通膨壓不住 Fed恐增降息次數

2025/04/01 05:30

《華爾街日報》報導，美國廉價商品時代原本已接近尾聲，如今川普總統關稅威脅逼近，預料將進一步推升物價。（路透資料照）《華爾街日報》報導，美國廉價商品時代原本已接近尾聲，如今川普總統關稅威脅逼近，預料將進一步推升物價。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國廉價商品時代原本已接近尾聲，如今川普總統關稅威脅逼近，預料將進一步推升物價。高盛預估，今年底美國核心個人消費支出物價指數（PCE）將回升至三．五％，這將衝擊經濟成長，導致美國衰退機率升至三十五％，迫使美國聯準會（Fed）今年恐三度降息，高於先前預估的兩次。

報導指出，在二○一一年十二月至二○一九年十二月，美國消費者物價指數（CPI）剔除食品和燃料的核心商品價格下降一．七％；同一時間，住房、醫療健康和教育等核心服務的價格每年上漲二．七％。服務價格上漲和商品價格下跌的綜合結果是，核心通膨每年上漲二％。

但商品價格在疫情期間飆升，並在二○二三年夏天達到高峰，在隨後的十二個月回跌。而去年九月起，核心商品價格再度上漲，平均每月上漲○．一％，今年二月漲幅達○．二％。

研究公司TS Lombard美國首席經濟學家布利茲（Steven Blitz）表示，最近數據顯示，就商品而言，不會再有像二○一○年代那樣的通縮推動力了，商品通膨將推動今年整體物價上漲約三％，高於Fed設定的通膨目標。

高盛經濟學家認為，高關稅推高美國物價，預估今年底核心PCE將升至三．五％，高於二月的二．八％，並將今年美國經濟成長率下修○．五個百分點至一％，年底時失業率上修○．三個百分點至四．五％。

高盛警告，在川普將宣布對等關稅、升高全球貿易戰的情況下，美國經濟在未來十二個月陷入衰退的機率，由之前的二十％升至三十五％，並預測Fed今年將降息三次，分別在七、九和十一月。

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