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台股重挫906點 國安基金必要時將開會

2025/04/01 05:30

財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，待美國公布確定關稅方案後，將盤點對台經貿與股市影響，必要的話就會召開會議。（記者方賓照攝）財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，待美國公布確定關稅方案後，將盤點對台經貿與股市影響，必要的話就會召開會議。（記者方賓照攝）

14日召開Q1例行會議

〔記者陳梅英、鍾麗華／台北報導〕美國總統川普揮出關稅大刀，全球貿易夥伴恐無一避免，台股昨日出現恐慌性殺盤，外界關切若台股跌破二萬點，國安基金是否進場？財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，將密切關注川普關稅措施的影響，必要時國安基金將召開會議。行政院經貿辦也表示，會持續掌握最新情勢發展，備好各項因應方案。 國安基金預定四月十四日召開今年第一季例行性會議。

台股昨重挫九○六點，收在二○六九五點，為史上第四大跌點，三月全月跌掉二三五七點；新台幣兌美元昨也貶至九年新低，收在三十三．一八二元。

台幣貶9年新低 央行︰相對穩定

金管會主委彭金隆與中央銀行副總裁朱美麗在立院答詢指出，股匯波動主要反映美國政策的諸多不確定性，關稅是最大變數。朱美麗表示，以波動幅度來看，台幣仍相對穩定；央行除持續關心外匯市場穩定性之外，也會密切注意台幣貶值、進口物價上漲的壓力。

彭金隆說，外資三月雖賣超台股六千億元，與去年一整年外資賣超近六九○○億元相當，但外資占比去年底四十五％、現在四十三％，變化不大。另，金管會日前曾針對上市櫃公司受對等關稅可能影響進行評估，其中輸美三十項產品占上市公司營收約二％，影響幅度沒有想像中大。

阮清華強調，待美國公布確定關稅方案後，將盤點對台經貿與股市影響，必要的話就會召開會議。他個人認為，台積電赴美擴大投資後，台灣電子產品被加徵關稅的機率應會相對較低一些。

總統賴清德關切美國關稅政策等影響，週日邀相關部會於官邸會商；行政院經貿辦說明，政院去年底成立「台美經貿工作小組」後，已針對關稅情境進行分析與衝擊評估，並研擬多面向因應方案，將隨時提供產業有力支持與協助。

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