川普嚇趴全球股市 金價漲破3100美元

受上週五美股重挫，加上美國總統川普宣稱將對所有國家課徵對等關稅，恐升高全球貿易戰，週一亞股和歐股重挫。日經二二五指數收盤重挫四．一％，跌至逾六個月最低。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕受上週五美股重挫，加上美國總統川普宣稱將對所有國家課徵對等關稅，恐升高全球貿易戰，週一亞股和歐股重挫，美股開盤也續跌，避險資產美債價格走高，金價則首度漲破三一○○美元。

穆迪分析公司經濟研究主管埃爾（Katrina Ell）表示：「川普政府採取的這些隨意而激進的政策變化，正在產生負面的經濟影響。這就是為什麼我們看到美國經濟衰退的可能性大幅上升。我們即將面臨令人擔憂的局面。」

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川普表示，計畫四月二日開始向「所有國家」徵收對等關稅，與他先前說對等關稅將「非常寬鬆」明顯有別。川普上週宣布對進口汽車徵收二十五％關稅，進一步升高貿易戰。

彭博經濟研究認為，鑑於某些國家進口產品關稅可能大幅提高的影響，未來幾年美國GDP（國內生產總值）和物價可能受到衝擊。

美股4大指數開盤續重挫

週一日經二二五指數收盤重挫四．一％，跌至逾六個月最低；南韓股市收跌三％，香港股市下跌一．三％，滬深三百指數下跌○．七％。德國、英國、法國等歐洲三大股市午盤過後跌幅均逾一．三％。美股四大指數開盤後繼續下跌，其中標普五百指數下跌一．六％，那斯達克指數跌二．七％。

高盛分析師柯斯汀（David Kostin）將標普五百指數年底時預估目標，由先前的六二○○點下修至約五七○○點，為本月以來第二次下修，理由包括美國經濟有衰退風險，以及關稅引發的不確定性。

美10年期公債殖利率走跌

在股市重挫下，投資人紛紛轉向避險資產，美國十年期公債殖利率下跌○．○六個百分點至四．一九％，從今年一月高峰以來已回跌○．六個百分點。金價則上漲○．九％，來到每英兩三一一五美元，再創紀錄最高；金價今年來已上漲約十八％，並十五次刷新新高，主因全球央行買進和投資人避險需求。

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