〈財經週報-投資觀點〉關稅政策致美經濟增長不明 新興市場債現曙光

美國關稅政策可導致經濟衰退，部分避險資金流向美國公債，新興市場債券也顯得有吸引力。（彭博）

■James Durance

美國股市經歷數年升勢，直到近期標普500指數在2025年2月創歷年高位後出現回檔，市場對全球貿易與經濟增長的憂慮浮現，投資人不免思考此時轉向債市是否為更明智的選擇？

市場對美國經濟成長的預期正在發生變化，憂慮美國關稅政策削弱經濟增長，使美國股市受壓，部分避險資金流向美國公債，美債殖利率走低。自降息循環展開，利率及債券殖利率呈下行趨勢，美元匯價可能會隨債券殖利率見頂而走弱，使新興市場債券顯得日益吸引。

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市場憂慮 美經濟可能衰退

市場近年看好美國，因其經濟保持相對強勁增長並展現韌性，加上美國例外論等因素，稍早仍認為美國經濟可持續保持3％成長率，惟作者一直持不同看法。直至近日美國相繼向多國加徵關稅，動搖市場對美國經濟前景的信心，質疑美國例外論，甚至開始憂慮美國經濟將陷入衰退的可能性。

關稅對美國經濟的實際影響程度仍有待觀察，暫未有足夠證據證明經濟將走向衰退，但美國經濟轉弱機率確實提升，經濟成長可能由3％降至1.5％，因關稅並非一場零和遊戲，將為各地經濟帶來負面影響。

政府債券是保守投資人首選

隨著關稅衝突升溫，衝擊全球貿易及經濟增長，管控投資風險尤其重要。其中，具防守性的政府債券是保守投資人的首選，例如英國公債是目前具吸引力的標的之一。傳統上，企業債券風險較公債高，近期美國投資等級債券與美國公債之間利差較2006年以來大部分時間縮窄，意味持有美國投資等級債券所提供的額外風險回報有限，但即使其評價偏高，仍受許多投資人青睞，反映市場風險偏好仍存在。

評價偏高源於債券殖利率的變化。目前殖利率水準處於二十年來高位，吸引許多尋求收益的投資人，過去一年持續選擇投資等級債券，故推高其評價。然而，若全球經濟前景轉弱，投資等級債券下行風險增加，可能會為投資人提供不錯的入市機會。

至於選債方面，傳統觀點認為投資風險較低且槓桿較低的債券回報有限，儘管這想法合乎邏輯，但事實上，目前部分風險偏低的企業債券，也提供非常具吸引的回報。

此外，美國以外如新興市場的投資契機正在增加。過去十年，大多數投資人因美元強勢而避開新興市場，然而隨著三月避險資金流入美國公債拉低殖利率，利率及債券殖利率開始下降或使美元匯價走低，資金有望流向新興市場貨幣及本地貨幣計價債券，意味新興市場債券將帶來越來越具潛力的投資機會。

（作者為富達國際基金經理）

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