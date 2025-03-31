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〈財經週報-投資觀點〉證券商發展財富管理不遺餘力 提供投資人更多可能

2025/03/31 05:30

數位投資平台讓投資人享有更便捷的投資體驗，包含證期權、港美股、海外期貨、基金、海外債、結構型商品等。（彭博）數位投資平台讓投資人享有更便捷的投資體驗，包含證期權、港美股、海外期貨、基金、海外債、結構型商品等。（彭博）

■鄧文瑜

近年來，證券商積極發展財富管理業務，憑藉專業優勢推出多元金融產品與完整財務規劃，為客戶提供一站式服務。除過去傳統的台股交易與證期權業務，如今因應市場需求多元，增加如基金、保險、國內外股票與海外債券產品等選擇。券商亦會透過KYC（了解你的客戶）與KYP（了解你的產品）機制，依據客戶的風險承受度、現金流需求及財富傳承規劃，提供靈活且個人化的資產配置方案，協助高資產客戶實現長遠財務目標。

券商積極發展數位投資平台，讓投資人享有更便捷的投資體驗，服務範圍包含證期權、港美股、海外期貨、基金、海外債、結構型商品等。如海外債券最低2,000美元即可投資，協助客戶輕鬆獲取穩健的被動收入，另外還有退休理財等投資平台，透過嚴格篩選基金產品與智能投資配置，協助客戶建立穩健的退休財務規劃。

證券商積極參與ESG 提升財務脆弱族群金融素養

多數證券商在發展財管業務的同時，也積極參與ESG（環境、社會、公司治理），關注消除貧窮、提升教育品質、性別平等及經濟成長等永續發展目標（SDGs），旨在幫助財務脆弱族群提升金融素養。

在面臨景氣持續震盪的時代，證券商仍將持續發揮專業與創新精神，提供多元化產品、致力於創新，替客戶創造更精準的投資策略與優質的金融服務，成為客戶致富路上的最佳拍檔，幫助投資人財富增值，開創嶄新投資未來。

（作者為統一證券經紀部經理）

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