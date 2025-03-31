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〈財經週報-熱門族群〉銅價漲利多 線纜銅板股發光

2025/03/31 05:30

4月電價議題及國際銅價大漲議題，電線電纜族群股價現相對強勢。（路透）4月電價議題及國際銅價大漲議題，電線電纜族群股價現相對強勢。（路透）

記者林菁樺／專題報導

電線電纜族群股價近日在低迷的大盤中表現相對強勢，主要受4月電價議題、國際銅價大漲因素而受矚目，低價銅板股的榮星（1617）、億泰（1616）、華榮（1608）等股價上週週線皆收紅。其中又以榮星上週多次亮燈漲停、週線漲幅最大達14.53%。

榮星主要生產漆包線，佔整體營收比重超過9成，產品多應用在3C電子。漆包線製造容易因銅價大起大落，近期美國總統川普威脅要對進口銅全面課徵關稅，國際銅價每噸在1萬美元高檔徘徊，榮星有望隨銅價調漲報價而受益。

同樣也生產漆包線的還有線纜大廠大亞（1609），大亞在上週法說會中指出，公司有低價庫存的銅，因此國際銅價上漲，有助公司毛利表現。另外，大亞也配合台電強韌電網計畫，目前線纜產能滿載，規劃擴建新廠，不過大亞上週股價週ｋ線收黑，收在42.5元，但交易因銅價暴衝、電價喊漲受市場青睞，單週成交量8.1萬張，較前一週的1.2萬張大增。

華榮也是國內老牌特高壓電纜大廠，手握訂單金額超過百億元，因應台電陸續釋出訂單，規劃提前生產345kV、161kV超高壓電線電纜。華榮上週股價小漲0.25元，週成交量5.85萬張，較前一週多7倍。

電線線纜族群股價近期因銅價、電價喊漲而走強，但4月電價確定凍漲，盤面兩大利多頓時缺一，最終仍應回歸基本面看待，目前台電強韌電網持續釋出訂單，榮星、大亞等2月營收都有升溫，長期來看電線電纜廠的營運穩健。

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