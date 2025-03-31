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〈財經週報-第二季台股〉重建題材加旺季 塑化+鋼鐵再衝鋒

2025/03/31 05:30

川普加徵關稅支撐鋼價，鋼鐵第二季表現將優於第一季。（資料照）川普加徵關稅支撐鋼價，鋼鐵第二季表現將優於第一季。（資料照）

記者張慧雯、林菁樺／專題報導

塑化與鋼鐵股營收及EPS塑化與鋼鐵股營收及EPS

由於烏俄戰事可能終結，重建題材加上旺季即將來臨之故，原物料的塑化、鋼鐵第二季表現將優於第一季，其中台塑四寶多認為第二季營收應可優於首季，不過，面對美國總統川普即將於4月祭出相關關稅措施，四寶董事長咸認為，「川普的不確定性是未來最大的風險」；此外，PVC（聚氯乙烯）廠華夏（1305）認為原料乙烯價格易跌難漲，若烏俄停戰，重建商機將使得PVC產品間接受惠。

不過從近期塑化報價來看，目前仍呈現「跌多漲少」局面。台塑（1301）表示，第二季步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲；南亞（1303）則指出，電子材料需求改善、乙二醇產品銷量提高，加上美國聚酯產品下游增加在地採購，皆有利於南亞，估計第二季營收持續成長。

台化（1326）董事長洪福源強調，「川普不確定性」是企業面對最大的風險，其次則是「產能過剩」及「關稅戰引發的供應鏈破碎、重整」，進一步影響匯市、股市、通膨與消費力道，企業得從中找出生存之道。

在鋼鐵產業部分，美國政府針對進口鋼鋁徵收25%關稅已於3月12日生效、全球無豁免，這對台灣鋼鐵反而回歸公平起點，川普與全球趨勢背道而馳的新政還有棄電動車改回燃油車、擁抱石化燃料、退出巴黎氣候協定等，對鋼鐵業都有影響，是機會但也有挑戰，長期仍是「利大於弊」。

汽車產業用鋼量大，走回燃油車短期有助推升鋼廠需求，加速開採油氣等也有助國內API油管外銷；至於烏俄重建商機並非台灣鋼材直接銷往當地，而是板塊需求挪移，仍有挹注，不過，川普痛恨綠能，對切入光電支架、離岸風電的鋼鐵供應鏈等，將有一定衝擊，但鋼鐵廠減碳壓力若下降，減碳成本就有望降低。

川普加徵關稅 點燃鋼鐵股漲勢

但鋼鐵近年景氣低迷，最關鍵仍是中國產能過剩問題，近期受惠川普加徵關稅而支撐鋼價，帶動中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）等股價呈上漲；惟川普後續關稅戰若打不停，引發終端市場通膨再起，鋼鐵景氣將再次受到波及。

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