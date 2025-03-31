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〈財經週報-第二季台股〉台積電制霸AI晶片 外資續看好

2025/03/31 05:30

台積電AI晶片訂單仍多，預期長期毛利率目標仍可望達成。（法新社）台積電AI晶片訂單仍多，預期長期毛利率目標仍可望達成。（法新社）

記者洪友芳／專題報導

儘管今年市場預期半導體業在人工智慧（AI）帶動下，將走向明顯成長，但美國總統川普的關稅不確定性，對半導體業投下劇烈變數，業界預期半導體第二季市況將比第一季好，但成長幅度恐有限，吃到AI相關應用商機的公司相對較看好。

受到關稅影響、客戶提早拉貨，加上受惠AI晶片需求強勁，台積電（2330）第一季營收估約250億至258億美元之間，以中間值計，將季減約5.5%；元月下旬台南雖發生地震，台積電生產中晶圓報廢不少，但經過傾力趕工補產，預期將可達財測低標。

台積電毛利率 預期將可達低標

美國總統川普關稅政策不確定性，加上台積電宣布赴美加碼投資千億美元、傳言與大咖客戶合資公司擬接手英特爾晶圓代工事業，川普主政後引發的全球政經大變數，衝擊外資頻賣超台積電，股價也下滑至千元以下，半導體類股也普遍欲振乏力。

展望後續營運，業者普遍認為，台積電挾先進製程領先，AI晶片訂單仍多，加上擴產腳步不變，第二季營運可望向上，全年營收財測目標不變，外資仍看好。加碼美國的投資，影響情況要看推動時程，是否因海外營運成本提高、毛利率受壓抑等，但預期影響有限，長期毛利率達53％以上的目標仍可望達成。

半導體業界預期，第二季川普關稅變數底定，市況可望比第一季好轉，但通膨壓力仍在，成長幅度恐有限，吃到AI相關應用商機的公司相對較看好，包括台積電擴產供應商、AI相關設備商、封測與檢測廠商。

此外，研調機構集邦科技（TrendForce）指出，因美國對多國祭出新關稅政策，第一季下游品牌廠多採提前出貨因應，帶動供應鏈記憶體庫存去化加速，預估第二季整體DRAM價格跌幅將收斂，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）也因大廠減產、關稅啟動重建庫存，第二季價格將止跌回穩，消費性固態硬碟（client SSD）價格更將季增。記憶體廠與模組廠營運也將觸底回溫。

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