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〈財經週報-時事求是〉2025台股第二季

2025/03/31 05:30

近30年來，台股第二季漲多於跌，但是每當第一季下跌時，第二季表現通常是處在落底階段，繼續重挫不易，也難有大行情。（中央社資料照）近30年來，台股第二季漲多於跌，但是每當第一季下跌時，第二季表現通常是處在落底階段，繼續重挫不易，也難有大行情。（中央社資料照）

■魏錫賓

元月效應、農曆春節的長假期鋪陳了過去第一季股市的強勁走勢，易漲難跌；而第二季有所謂的「五窮六絕」效應，一向沒有太大行情。10餘年來在多頭氣勢帶動下，季節因素較為淡化，可是台股第二季仍然相對地乏善可陳。在美國總統川普的政策效應籠罩下，今年第二季的表現應也不會改變太多。

過去台股在第一季氣勢甚強，1995年之後30年，僅有8年下跌，若包括今年，也只9次，而且跌幅大多不深，雙位數下跌只發生在肺炎疫情剛擴散至全球的2020年，當年第一季大盤跌了約19%。若從全球金融海嘯結束起算，2010年後迄今，第一季的大盤平均漲幅接近3%，相對的亮眼。

第一季漲多 第二季觀望

近30年來，台股第二季雖也漲多於跌，但上漲年度的比例從第一季的73%，下降至6成，且2010年後第二季股價指數平均約增加1.7%，雖優於第三季的下跌，但遠遠比不上第一季的漲幅。

若以全年來看，股市與經濟表現雖不亦步亦趨，可是以某種方式連結著，觀察美股S&P 500 指數可以發現，1995年後30年，僅7年下跌，而台股大盤也只有9個年度未上漲；2010年之後，台股上市公司加權股價指數更僅有4年下跌。經濟衰退是罕見現象，經濟成長率很少陷於負值，因此隨著經濟發展，股市長期便有走升的趨勢。

第一季回檔 第二季築底

既然長期數據顯示完整一年的股市有漲多跌少現象，而漲跌幅分配到各季後，會呈現互補替代關係，則過激的單季表現，很常會在接下來的幾季修正。除2022年外，2010年之後，每當股市第一季下跌時，第二季不是穩定築底，就是大漲回應。

若排除2020年疫情擴散之時的恐慌期，以截至上週五的收盤指數計算，2025年第一季的台股，已創下1996年來的第一季最差紀錄。雖然美國總統川普的關稅戰還沒到盡頭，美國物價漲幅依然偏高，使得經濟展望既蒙受陰影，政策利率又難以盡情下調，可是，股市相當有可能已提早反映了部分政策的不確定性。

台股隨著美國科技股在第一季下滑，2025年經濟成長率預測也不如2024年，但經濟部公布的1至2月外銷訂單964億美元，較上年同期增加102.7億美元，提高了11.9%；在不確定中，並非沒有任何希望。第二季的開頭就遇上川普新政策的大放送，在川普對等關稅公布的時刻，台股將進入清明假期，投資人剛好可以觀察全球股市的反應，思考未來的操作策略。

從過去的數據可以發現，過去20年來，台股在第一季陷於困境時，第二季的表現通常是處在落底階段，繼續重挫不易，也難有大行情。若川普政策不出所料地在強硬中留下協商餘地，則今年第二季除了震盪加劇，最後的指數可能也不會有太多的意外。

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