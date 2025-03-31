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對等關稅逼近 日韓中5年來首度經濟對話

2025/03/31 05:30

日本、南韓及中國經貿部長週日舉行五年來首度經濟對話。（法新社）日本、南韓及中國經貿部長週日舉行五年來首度經濟對話。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普將於四月二日宣布對等關稅前夕，日本、南韓及中國經貿部長週日舉行五年來首度經濟對話，呼籲推進開放且公平的貨品流動，並矢言加深經濟關係。

日本經濟產業大臣武藤容治、南韓產業部長安德根（Ahn Duk-geun）和中國商務部長王文濤同意密切合作，就日韓中自由貿易協定展開全面和高層會談，促進區域和全球貿易。儘管自二○一二年開始談判迄今，日韓中自由貿易協定就沒實質進展，但這次會議展現三國在面對美國關稅衝擊下，越來越有意願加強三方關係。

安德根表示：「有必要加強三國皆參與的『區域全面經濟夥伴協定』（RCEP）的執行，透過日韓中自由貿易協定的協商，創造一個擴大三國貿易合作的框架。」RCEP於二○二二年生效，成員國包括十五個亞太國家。

日本、南韓和中國是美國主要貿易夥伴，儘管三國在領土、日本福島核電廠排放核污水等議題上多所爭執。

美國對進口汽車加徵二十五％關稅將於四月二日生效，南韓對美出口汽車數量僅次於墨西哥，日本排第三。美國總統川普當日也將宣布對等關稅，潛在影響的產業包括半導體和藥品等，將嚴重衝擊以晶片出口為重要經濟支柱的南韓。

美國的汽車關稅已促使日本考慮推出保護國內車商的措施，南韓也將採取緊急措施協助國內車廠；中國則已對美國產品祭出報復性關稅，並試圖穩定與主要貿易夥伴的關係。

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