川普汽車關稅 重創日韓 中國得利

彭博專欄作家費克林（David Fickling）指出，川普的汽車關稅將使日、韓受創最慘重，並拱手將主導未來全球汽車產業的鑰匙交在中國之手。（路透資料照）

中國恐取得產業主導權

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普課徵汽車與零組件二十五％關稅，將於四月二日生效，彭博專欄作家費克林（David Fickling）指出，美國此舉將使日本與南韓成為最大輸家，並拱手將主導未來全球汽車產業的鑰匙交在中國之手。

費克林說，川普的汽車關稅將使日、韓受創最慘重，因兩國占美國進口汽車約三分之一，北美以外進口車三分之二；此外，日、韓去年生產全球逾四分之一電動車電池，為該市場上中國唯一有力的挑戰者。

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他指出，為了將製造業工作帶回美國，而對這兩個亞洲盟友揮拳是奇怪策略。二○二三年，韓國是美國新項目的最大投資國，簽署二一五億美元的新建廠計畫，而日本耗費數十年在美國匯集了最大的外國直接投資組合，資產達七八三○億美元，占相關總額十五％。

前總統拜登建立非中乾淨能源供應鏈的政策，促使美日韓關係更緊密，韓國樂金新能源、三星SDI與SK On公司承諾投資五四○億美元，在美設立十五座電池廠。數據顯示，自二○二一年以來，電動車電池廠占回流美國的就業機會逾五十％。

他表示，通用、福特與斯泰蘭蒂斯與三家韓企中的一家合作生產其電動車電池，特斯拉則與日本松下控股公司合作；日韓廠商不僅為底特律的美國車企生產電池，也融入不出口就難以存活的美國本土汽車產業。現代與起亞汽車在美獲利高於母國市場，去年其美國廠產能約占北美銷售兩百萬輛車的三分之一。

費克林說，摧毀日韓車企的利潤，營收依賴他們的電池製造商將是下一個受害者，這些公司的利潤通常最多只有個位數；尤其在中國競爭對手擴大電池領域的領先差距下，這些公司實已陷入困境。

對川普而言，關稅措施是為了粉碎拜登殘餘的乾淨能源政策，他首批行政命令中，已廢除獎勵電動車生產的法規、停止對電動車的充電補助等；然而，隨著全球汽車產業走向電動化發展，美國與盟友已大幅落後中國，如今再摧毀整個非中供應鏈的脆弱連結，川普正保證一個由北京主導的未來。

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