因應美關稅戰 賴總統官邸召開會議

美國即將在本週推出對等關稅等措施，賴總統請卓院長、吳秘書長帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，縝密評估分析，以做出最好的因應。（資料照）

卓揆率台美經貿工作小組成員 報告預應方案進度

〔記者鄒景雯／台北報導〕針對美國即將在本週推出對等關稅等措施，行政院長卓榮泰昨天傍晚，偕同鄭麗君副院長及「台美經貿工作小組」等成員前往總統官邸，向總統報告最新情勢及政府團隊現階段各項評估及因應方案的整備工作。

這項簡報中，行政院卓院長及團隊成員，分別就美國即將推出的對等關稅等相關措施，針對可能的各種稅率與方案等不同情境，進行模擬及推估可能的衝擊影響，並就各種預應方案之整備，向總統進行報告。

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據了解，政院於去年十一月組成對美經貿工作小組後，即不斷密集召集跨部會會議，與國安會充分合作，就美方關稅、經貿政策的最新情勢發展，做最即時的掌握。卓院長更緊盯財經團隊，針對美方可能推出的各項政策措施、稅率模式，都預先做好各種模式分析，以精確地了解可能衝擊，以為因應的準備。鄭麗君副院長則領導小組，偕同經貿談判辦公室、經濟部、財政部等，分就產業的溝通聯繫，政策工具的盤點及對美溝通談判與各國產經競爭態勢的掌握分析，做整體的整備工作。

賴指示 對受衝擊產業有力協助

據指出，賴總統感謝卓院長及行政團隊在過去幾個月來的努力，和國安團隊合作無間，應對全球經濟與金融的各種不確定性。他也請卓院長、吳秘書長帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，縝密評估分析，以做出最好的因應，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，對於可能受到衝擊影響的產業，也務必給有力的支持與協助。

昨天出席這項簡報，除了行政院院長卓榮泰、副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，還包括經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮政務委員、副代表顏慧欣、國安會諮詢委員傅棟成、諮詢委員黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉及總統府辦公室主任陳羿伶等。

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