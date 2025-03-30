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核管法明排審 核三2號機難接軌延役

2025/03/30 05:30

唯一還在運轉中的核三廠二號機要能完全接軌延役的機會渺茫。（資料照）唯一還在運轉中的核三廠二號機要能完全接軌延役的機會渺茫。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院教育及文化委員會週一將排審「核子反應器設施管制法草案」，在野黨提出逾十個修法版本，內容均是要放寬延役申請條件，拿掉「最晚須在核電機組運轉執照到期的前五年提出換照」這道「延役緊箍咒」，但從執行面來看，要安全無虞且有經費才可行，因此唯一還在運轉中的核三廠二號機要能完全接軌延役的機會渺茫。

國民黨、民眾黨多名立委提案修「核子反應器設施管制法」，週一至少有十個版本待審，但民進黨與經濟部都未提修法版本；知情人士分析，因這個核電延役法案仍是在野黨主導。

拿掉換照緊箍咒 仍需安全無虞、有經費

外界分析，教育及文化委員會召委葛如鈞提案版本經過和國民黨智庫討論後，是相對有法律素養的版本，執行面也較務實。目前國內三座核電廠中，僅剩核三廠二號機為服役進行式，但運轉執照也只到今年五月十七日，當天下午解除併聯，度過夜尖峰就會正式停機。

根據現行核管法第六條規定，核子反應器的運轉執照為四十年，規定期限內申請換照，未換發不得運轉；申請換照期限是執照到期的前五年或十五年，因此最晚就是前五年需申請換照。

葛如鈞版本提出兩大項修正，運轉執照、也就是機組壽齡，經確認安全無虞可從四十年延長到六十年，並修正運轉執照「屆滿前」都能申請換發執照，拿掉前五年至十五年規定；另外，增訂運轉執照屆滿後，經營者得向主管機關申請再運轉執照。

知情人士分析，在野黨修法，最想讓核三廠二號機可以不停機，並接軌延役，第一項修正就是盼核三廠二號機在安全檢視後，壽齡再延長二十年，同時也替已除役的核二廠兩部機組、核三廠一號機等留下後路。

不過，專家分析，台電在執行上仍有難度，最大關鍵是經主管機關確認「安全無虞」，因台電檢查核三機組，恐需停機，主管機關核安會審查需要時間，加上延役也要爭取經費等才能執行，種種因素下，即使核管法本會期修法通過，實務上也很難讓核三廠二號機無縫接軌延役。

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