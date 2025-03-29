工商界感謝與尊重 學者估CPI可望保2

經濟部昨召開電價審議委員會，電價意外凍漲。學者表示，如果下半年沒有出現太嚴重的颱風影響農產品價格，今年消費者物價指數（CPI）年增率很有可能維持在通膨警戒線二％以下。（中央社資料照）

學者︰川普關稅確定 再考慮調整

〔記者徐子苓／台北報導〕經濟部昨召開電價審議委員會，電價意外凍漲。對此，工商團體表示感謝和尊重，但也有業界盼政府調整能源政策，以解決台電虧損問題。學者則表示，因為美國總統川普四月就會宣布對等關稅政策，政府可能希望確定受到的衝擊，再來考慮電價調漲。

下次電價審議會 恐怕還是會調漲

中央大學經濟系教授吳大任直言，對電價凍漲的結果感到意外，因為台電仍持續虧損，但補貼預算在立法院又無法得到支持，台電畢竟是企業，若持續虧損就無法進行正常投資、影響供電品質；如今決定凍漲，後續要處理的就是虧損問題，若無法成功爭取到補貼，恐怕下次審議會還是會決定調漲。

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吳大任認為，如果下半年沒有出現太嚴重的颱風影響農產品價格，今年消費者物價指數（CPI）年增率很有可能維持在通膨警戒線二％以下。不過，他也強調，控制物價的政治責任不應由台電背負，應由相關部會編列預算處理。

工業總會則表示，感謝審議會做出的決議，政府有聆聽工商產業和民眾的意見，未調漲電價，大家共體時艱。

三三會則表示，對於電價暫不調漲，工商界予以尊重，但之後還是有可能調漲，會對民生和產業造成重大影響；此外，政府以補貼、增資等方式協助台電解決財務缺口，這些也是人民納稅錢，唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」改為「低碳家園」，要持續發展核電。

三三會指出，根據台電資料，核電每度成本一．○九元，燃氣三．三五元，外購風電六．九八元，光電五．○三元，因此，只有增加核能發電，降低再生能源躉購費率，台電發電成本才可能減少。三三會建議，政府應降低化石能源，提高綠色能源核電占比至少三十％，核三廠延役，用新一代安全的核能技術，包括小型模組化（SMR）或第四代反應器發展核電。

三三會認為，未來調漲電價應納入全部用戶，可採取不同的漲幅，並針對弱勢族群給予減免；另外，建議加大關鍵原物料關稅及貨物稅調降範圍、幅度，並延長期限至少到今年底，以因應通膨可能高漲，並鼓勵企業投資節能設施、鼓勵民生部門汰換耗能家電設備等。

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