晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

在野為擋而擋 台電「擋土牆」快要垮

2025/03/29 05:30

經濟部次長賴建信（左）昨主持電價審議會，決定上半年不調整電價。 （記者林菁樺攝）經濟部次長賴建信（左）昨主持電價審議會，決定上半年不調整電價。 （記者林菁樺攝）

記者林菁樺／特稿

電價審議會昨決議四月電價凍漲，不能說是完全脫稿演出，但也讓外界震驚，因為台電極力主張「電價要合理化」，期盼能把最低級距單價校正回歸至少二十年前水準；無奈國內外政經因素夾殺，立法院朝小野大「為擋而擋」砍補貼，加上川普上台後「黑天鵝」襲來，台電最大開源管道失敗，渺茫希望落在已編列的二○二四年一千億追加預算撥補，這是最快、最有效穩健台電財務的方式，否則下半年仍難逃漲電價一途。

今年首場電價審議會討論時，漲與不漲等聲音不斷拉鋸，開會時間超過兩小時，記者會更延遲一小時才宣布，主要原因有四：一是要追求台電財務穩健；二是怕漲電價引發通膨；三是國內大罷免潮醞釀中；四是國外關稅戰短期內難停止；多空交雜之下，電價審議會做出不調漲決議。

從成本面檢視，今年國際燃料價格不像前三年高到嚇人，只是台電未能足額反映，目前雖然煤價有下修，但天然氣降價機率較低，而台電已是天然氣發電為首，代表電價成本下跌空間有限。

電價凍漲後，台電要再苦吞五百億元虧損，沒有過往動輒千億元的天文數字；只是，台電今年累虧會再惡化，上看史上新高的四七○○億元，而因目前計息負債達一．六三兆元，全年利息支出就逼近三二○億元，台電昨提出四大開源節流措施，好不容易擰出一六八億元，拿來繳利息也只能繳一半。

台電負債比已來到九十三％，仍在破產邊緣徘徊，經濟部表態強力爭取立法院預算撥補，但二○二五年的一千億元公務預算遭立法院大砍，剩下離島價差補貼，而今年歲計賸餘還是未知數；已在重症病房的台電急須裝上葉克膜，就是早已編列、僅剩審查的二○二四年追加預算一千億元。立法院勿再為擋而擋，否則扮演「擋土牆」角色的台電撐不下去，九月依舊不得不漲電價，屆時通膨將如泥流滾滾而來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財