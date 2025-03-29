在野為擋而擋 台電「擋土牆」快要垮

經濟部次長賴建信（左）昨主持電價審議會，決定上半年不調整電價。 （記者林菁樺攝）

記者林菁樺／特稿

電價審議會昨決議四月電價凍漲，不能說是完全脫稿演出，但也讓外界震驚，因為台電極力主張「電價要合理化」，期盼能把最低級距單價校正回歸至少二十年前水準；無奈國內外政經因素夾殺，立法院朝小野大「為擋而擋」砍補貼，加上川普上台後「黑天鵝」襲來，台電最大開源管道失敗，渺茫希望落在已編列的二○二四年一千億追加預算撥補，這是最快、最有效穩健台電財務的方式，否則下半年仍難逃漲電價一途。

今年首場電價審議會討論時，漲與不漲等聲音不斷拉鋸，開會時間超過兩小時，記者會更延遲一小時才宣布，主要原因有四：一是要追求台電財務穩健；二是怕漲電價引發通膨；三是國內大罷免潮醞釀中；四是國外關稅戰短期內難停止；多空交雜之下，電價審議會做出不調漲決議。

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從成本面檢視，今年國際燃料價格不像前三年高到嚇人，只是台電未能足額反映，目前雖然煤價有下修，但天然氣降價機率較低，而台電已是天然氣發電為首，代表電價成本下跌空間有限。

電價凍漲後，台電要再苦吞五百億元虧損，沒有過往動輒千億元的天文數字；只是，台電今年累虧會再惡化，上看史上新高的四七○○億元，而因目前計息負債達一．六三兆元，全年利息支出就逼近三二○億元，台電昨提出四大開源節流措施，好不容易擰出一六八億元，拿來繳利息也只能繳一半。

台電負債比已來到九十三％，仍在破產邊緣徘徊，經濟部表態強力爭取立法院預算撥補，但二○二五年的一千億元公務預算遭立法院大砍，剩下離島價差補貼，而今年歲計賸餘還是未知數；已在重症病房的台電急須裝上葉克膜，就是早已編列、僅剩審查的二○二四年追加預算一千億元。立法院勿再為擋而擋，否則扮演「擋土牆」角色的台電撐不下去，九月依舊不得不漲電價，屆時通膨將如泥流滾滾而來。

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