國銀曝險終止連4升 美連38季蟬聯最大曝險國

根據中央銀行統計，二○二四年底本國銀行對美國曝險金額一八二○億美元，連續三十八季蟬聯我海外最大曝險國。（路透檔案照）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據中央銀行統計，二○二四年底本國銀行對美國曝險金額一八二○億美元，連續三十八季蟬聯我海外最大曝險國；對中國曝險在二○一四年九月底以六四五億美元達到高峰後，過去十年呈一路下降趨勢，去年底降至四六九億美元。

央行昨發布國銀國家風險統計，二○二四年底依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為五九九四億美元，較二○二四年九月底減少一．八一％，終止連續四季上升。

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央行金檢處副處長謝人俊指出，本季的減少應是暫時現象，主要是銀行間資金拆存減少以及匯率因素影響。由於美元在去年第四季強勢，非美貨幣貶值，國家風險統計以美元計價，影響曝險金額。

根據統計，國銀曝險前十大國家依序為美國、中國、盧森堡、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、韓國及法國，合計四四三二億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的七十三．九三％。

以個別國家來看，美國本季曝險金額減少約五十億美元最多，主要是去年第四季金融市場對未來經濟前景存在不確定性，放款、投資、生產決策較為保守；另外，基金贖回也減少十八億美元。對中國曝險則減少十三億美元，除人民幣貶值外，國銀在中國放款與債權投資也都減少。謝人俊指出，自中國二○二○年一月肺炎疫情爆發後，最近幾年因地緣政治國際因素以及中國內部經濟問題不斷，使國銀對中國曝險逐年降低。

印度首度進入國銀曝險前十大

另外，若以國銀外國債權保證人基礎曝險淨額來看，印度則是首度闖入國銀曝險前十大。謝人俊表示，主因國際地緣政治影響供應鏈轉移，有些銀行、台商轉赴印度進行生產投資，不過，目前總曝險金額約一四三億美元，還不是很大，後續可再觀察。

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