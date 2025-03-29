美2月核心PCE高於預期 消費者支出謹慎

美國2月核心PCE高於預期，顯示美國通膨仍持續上升，而在財務疑慮加劇下，消費者對支出趨於謹慎。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部昨公布，二月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增二．八％、月增○．四％，均略高於道瓊預期的二．七％與○．三％；與此同時，消費支出增加○．四％，低於預期的○．五％，顯示美國通膨仍持續上升，而在財務疑慮加劇下，消費者對支出趨於謹慎。

核心通膨排除波動大的食品與能源價格，普遍認為是長期通膨趨勢的較佳指標。包含所有項目的PCE則月增○．三％、年增二．五％，符合預期。

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與此同時，個人所得上升○．八％，高於預期的○．四％。個人儲蓄占可支配所得比重（儲蓄率）從一月修正後的四．三％跳升至四．六％。今年以來，個人儲蓄率上揚，此趨勢或許與近幾月消費者信心急遽惡化有關，即當消費者對經濟前景感到憂心時，較可能儲蓄。

美國聯準會（Fed）試圖將通膨降至二％長期目標，最新數據顯示，隨聯準會致力因應貿易政策不確定性的衝擊之際，決策者仍有一段抑制通膨的長路要走。

美國總統川普針對特定國家與產業陸續推出新關稅，引發盟友譴責，聯準會也警告，相關措施可能推升物價。波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯指出，關稅短期內增加通膨，看來是無法避免的。她今年在聯準會利率會議有投票權。

聯準會本月決定暫停降息，關鍵借貸利率維持在四．二五％至四．五％。芝商所（CME）數據顯示，金融市場預期，在五月的政策會議上，聯準會約九十％的機率將暫停降息。

在投資人應對關稅不穩定性，並消化關鍵通膨數據之際，美股昨開盤下滑，道瓊跌近四百點，標普五百、那斯達克盤中分別下跌逾一％、一．五％，費城半導體跌一．四五％，台積電ADR下滑一．二％。

此前，川普總統宣布對進口汽車課徵二十五％關稅。紐約人壽投資首席市場策略師古德溫說：「直到握有更多的政策穩定性前，我不認為市場的波動將平緩。」

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