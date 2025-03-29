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法說會速報》金寶斬獲AI機器狗專案 全年營收目標雙位數成長

2025/03/29 05:30

金寶總經理陳威昌表示，未來目標致力於將既有產品線進一步結合AI。（記者方韋傑攝）金寶總經理陳威昌表示，未來目標致力於將既有產品線進一步結合AI。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠金寶（2312）總經理陳威昌昨日在法說會表示，旗下代工（OEM）的AI伺服器L2板件已開始量產，未來目標致力於將既有產品線進一步結合AI，目前也已透過聯合設計製造（JDM）模式攜手客戶劍指AI機器狗，同時因應美國關稅，擴大在地製造能量，目標全年營收成長雙位數百分比。

陳威昌提到，金寶本無人形機器人相關業務，未來計畫也不包含追趕人形機器人領域，不過，由於競爭廠商未能完全滿足客戶的機器狗專案，集團得以斬獲聯合設計開發的機會，從機構件切入整機製造，初步鎖定教育市場，後續導入AI功能，可望會有更多應用。

談到外界關心的AI伺服器事業進度，陳威昌說，金寶在此部分為代工業務，已經具備從主板到機櫃的組裝能力，也朝向原廠委託設計製造（ODM）的商業模式發展，不過現階段仍主要為客戶代工L2板件與機構件、在墨西哥生產，現在並未觀察到產業需求受到美國關稅影響。

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