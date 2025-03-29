大潤發走入歷史 全聯今年營收衝2200億

量販店Q3改名大全聯

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心以115億元併購大潤發已近3年，全聯福利中心董事長林敏雄昨證實，全台20家「大潤發」量販店預計第三季改名為「大全聯」，屆時在台灣市場存在28年的「大潤發」將正式走入歷史。

林敏雄表示，大潤發為全聯百分之百轉投資的子公司，為創造超市和量販店整合的營運綜效，大潤發將與全聯合併為一家公司，並以全聯為存續公司，待4月1日董事會通過後，4月2日正式對外公告，合併基準日暫訂6月1日。

請繼續往下閱讀...

大潤發目前正職和兼職員工約5000人，已有9成員工表達願意併入全聯，大潤發會員的權益均不受影響，將由全聯概括承受，全聯預計下半年公布會員整合計畫。

林敏雄說，全聯2016年營收衝破1000億元，並以每年增100億元的速度成長，去年全聯1210家門市年營收逾1800億元，加上大潤發20家店年營收290億元，合計約2100億元。

今年全聯預計拓展至1250家，「大全聯」桃園青埔店可望9月開幕，除了實體門市，「小時達」外送平台和「全電商」等線上事業也將全力衝刺，帶動集團年營收成長至2200億元目標。

「小時達」去年總訂單數突破1000萬張，年增24%，年營收超過60億元，今年將拉高單店的線上業績占比；「全電商」電商平台今年品項數將擴增至50萬個，營收挑戰2~3倍成長，今年線上事業年營收將衝破百億元。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，全聯PXPAY會員數高達千萬人，女性占65%，大潤發會員數318萬人，男女客層各半，PXPAY將整合大潤發會員，打造為會員超級APP。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法