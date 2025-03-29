蔣尚義辭鴻海集團半導體策略長 改任顧問

蔣尚義已辭去鴻海集團半導體策略長一職，轉任顧問。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業傳出，被尊稱「蔣爸」的蔣尚義已辭去鴻海（2317）集團半導體策略長一職，轉任顧問；蔣尚義前天現身新竹，證實此事，原因是「年紀大了、不要太勞累」。

鴻海董事會今年將改選，蔣尚義也是提名人選之一，顯見鴻海集團布局半導體領域，集團旗下的S事業群包括半導體設備、製造、封裝測試與設計等子公司，仍盼借重蔣尚義豐富的產業經驗，繼續貢獻專業意見與指導技術發展。

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竹科半導體業去年底就傳出，蔣尚義已辭鴻海集團半導體策略長、轉任顧問，同時，鴻海積極發展矽光子技術，延攬一位擁有矽光子專業的謝姓人士加入，組團隊研發技術中，且頗有進展。

仍擔任訊芯-KY董事長

蔣尚義前天現身新竹，參加施惠的新書發表會，被問及業界傳言，他不願多回應，但證實他於去年中就辭去鴻海集團半導體策略長、轉任顧問，但仍擔任集團旗下封測廠訊芯-KY（6451）董事長，會持續協助鴻海集團發展先進封裝與矽光子共同封裝光學（CPO）技術。

與博通合作CPO封裝

拚今年看到具體成果

AI晶片霸主輝達執行長黃仁勳於日前的GTC大會中，秀出CPO網路交換器，鴻海集團也是合作夥伴之一。訊芯-KY去年就與網通晶片大廠博通合作CPO封裝，但因故延遲，蔣尚義期盼今年能看到具體成果。

鴻海於2022年底宣布延攬蔣尚義擔任集團半導體策略長一職，以借重他在半導體產業豐富的經驗，直到他轉任顧問，約為一年半時間。在鴻海之前，蔣尚義曾任台積電主導研發的執行副總暨共同營運長等職。

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