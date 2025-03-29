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台電提漲9.08%被封殺 審議會拍板 電價凍漲

2025/03/29 05:30

台電4月電價凍漲影響台電4月電價凍漲影響

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會昨舉行，台電提報平均電價應調漲九．○八％，但考量國際關稅變化、地緣政治風險等引發物價波動隱憂，決議四月電價不調整，這是電價連二漲後再次凍漲。經濟部次長賴建信表示，會全力爭取追加預算、離島價差補貼、未來歲計賸餘等三大預算撥補，讓台電財務健全並穩定經營。

考量美國關稅 衝擊經濟、物價

賴建信說明，美國關稅政策衝擊國際經濟，社會擔憂對物價有擾動，台電去年底累虧達四二二九億元，委員均認同是過去燃料大漲結果，台電為照顧民生、穩定國內物價、產業競爭力，「扮演擋土牆的角色」，卻未能充分反映電價。

賴建信表示，經濟部會全力爭取立法院支持撥補台電預算，目前還有二○二四年追加的一千億元預算，加上台電長年離島價差補貼一一六四億元，及未來若有歲計賸餘等，都會向行政院全力爭取。

經濟部爭取3大預算 挹注台電

台電也有四大開源節流降本措施，包括燃料採購精進、綠電銷售、活化資產，加上過去給學校、農漁會等凍漲優惠回歸主管機關自編，可望改善財務一六八億元。

台電本次提報平均單價應為四．○九六八元、漲九．○八％，但委員會共識決拍板凍漲，台電今年恐再虧五百億元；雖國際煤價下修，但天然氣價下降的機率較低，目前計息負債達一．六三兆元，今年利息支出就逼近三二○億元。

若未能爭取撥補預算，台電九月漲價機率大增，賴建信表示，因關稅因素尚未明朗，不會再召開臨時會，待九月再檢討。

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