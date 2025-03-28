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財經青紅燈》人造通膨

2025/03/28 05:30

台電將維持綜合電業經營型態。（資料照）台電將維持綜合電業經營型態。（資料照）

電價審議委員會今天登場，由於兩筆千億補貼預算遭擋，外界推估民生電價可能調漲約10％、產業電價漲幅低於5％。主計總處原本預估今年CPI（消費者物價指數）漲幅低於2％，但包括央行總裁楊金龍、主計長陳淑姿均表示，若電價調漲，將上修今年CPI至2％以上；換言之，台灣CPI將連續4年超過2％通膨警戒線，為近30年來首見，這波通膨如此頑固，幾乎都是人為因素。

2022年2月烏俄戰爭爆發，因烏克蘭及俄羅斯分別為農糧及能源出口大國，引爆全球通膨危機，2022年美國通膨率飆升至8％、歐元區更達8.4％；台灣在政府祭出大宗物資降稅、油電凍漲等穩定物價措施下，2022年CPI年增2.95％，遠低於歐美等國，但仍創近14年新高，2023、2024年通膨率仍達2.49％及2.18％，連續3年超過2％，且因外食、房租等持續上漲，加上經常購買商品漲幅較大，因此民眾對物價上漲感受深刻。

近來物價漲幅逐漸趨緩，主計總處2月底預估今年CPI年增1.94％，但此預測並未考量電價調漲等因素；若4月電價確定調漲，將是2022年全球通膨危機爆發以來，工業電價第5次調漲、民生電價第4次調漲，由於民生電價可能調漲10％，加上電價調整可能帶動外食等上漲，對國內物價可說是雪上加霜。

另，川普上任以來，除了對中國、加拿大及墨西哥祭出關稅措施之外，陸續宣布對進口鋼鋁、汽車開徵關稅，加上「對等關稅」箭在弦上，全球關稅戰一觸即發，勢必加重全球通膨壓力。「川普2.0」步步進逼，各國均面對極大挑戰，而台灣對美國有龐大貿易順差，難以置身事外，此時此刻，朝野應齊心對外，而非一直困在預算、財源等爭議，砍掉台電撥補預算，讓國內物價雪上加霜，到底有誰受惠？（鄭琪芳）

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