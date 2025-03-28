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中鋼2月稅前賺5.07億 大增149％

2025/03/28 05:30

中鋼自結2月合併稅前淨利5.07億元。（記者林菁樺攝）中鋼自結2月合併稅前淨利5.07億元。（記者林菁樺攝）

風場電費貢獻+精緻鋼品銷量增

〔記者林菁樺、王憶紅、歐宇祥／綜合報導〕中鋼（2002）昨公告自結2月獲利，受惠於轉投資的中能風場運轉電費收入貢獻良多，加上電磁鋼等精緻鋼品銷量推升，2月合併稅前淨利5.07億元，大增149％。

中鋼2月實際出貨達93.7萬噸，較目標多出8.8萬噸，因毛利較好的精緻鋼品銷量也大幅優於平常水準；另外，中能風場因東北季風旺盛，發電效率佳、貢獻近2億元。不過，前2月合併稅前淨利7.1億元，年減13％。

中鋼指出，烏俄戰爭和談契機浮現，地緣政治風險降溫，國內外鋼市持續加溫，展望第2季，中鋼接單量也優於預期，已較目標多7、8萬噸，逐漸好轉；至於川普關稅帶來的通膨等衝擊，則需持續觀察。

軍工股漢翔去年EPS2.3元

另，近期熱門的軍工股漢翔（2634）、邑錡（7402），昨分別公告去年財報及2月獲利自結數。其中漢翔去年稅後盈餘21.68億元，每股稅後盈餘（EPS）2.3元。漢翔董事長胡開宏日前指出，今年在18架國機國造勇鷹號交機，以及去年遞延的7架，再加上風光儲電力島等科技服務業務帶動，全年營運會較去年好。

邑錡2月單月EPS0.04元

縮時相機廠邑錡因積極切入軍工產業，近期股價波動大，昨公告2月自結稅後淨利140萬元、年減78％，單月每股稅後盈餘0.04元，較去年同期衰退。不過邑錡表示，第1季新品雲端縮時相機開始銷售，軍工產品微光夜視鏡則將在上半年創造營收，挹注營運回溫。

邑錡去年稅後淨利5184萬元，年增約17％，EPS為1.47元。該公司主要產品現仍為縮時相機，軍工部分則因打入供應鏈不易，持續耕耘中，目前主要代理微光夜視鏡、上半年將創造營收；看好軍工、機器人視覺等未來趨勢，持續加速無人機載具與三光相機研發，以期更快切入美國、台灣軍工產品線。

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