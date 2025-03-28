中國餵光電業「春藥」台廠：效果撐不到Q3

中國太陽能電站搶裝潮起，台廠看短線報價回溫。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受中國太陽能電站搶裝潮帶動，近期太陽能矽晶圓、電池、模組等國際報價上揚，研調機構TrendForce（集邦科技）預期3、4月太陽能需求將出現小高峰，可順勢帶動第2季產業鏈價格上升；台廠業者則表示，中國搶裝潮讓過剩的產能外溢現象趨緩，短線報價的確上揚，但估計5月價格就會下跌。

中國政策引搶裝潮

TrendForce指出，中國今年1月底、2月初接連公布太陽能發電、新能源電價相關規定，若太陽能發電設施於5月31日後併網，將不再享有固定收購電價，近期引發「搶裝潮」，尤其是設置在用電戶所在地或附近的「分布式」太陽能發電設施，預計在第2季前達到裝機高峰。

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短線報價的確上揚

TrendForce表示，在中國搶裝潮下，第2季整體矽晶片（wafer）需求維持樂觀，N型漲幅較大，4月恐再漲超過3.5％；至於太陽能電池部分，預估4月漲幅約1～6％，模組價格也高漲，甚至有經銷商大量囤貨。不過，估計第2季末搶裝期高峰過，需求可能大幅下滑，第3季又回歸原本水準。

台廠業者分析，中國太陽能原本就是「紅海市場」，不僅產能大、更削價競爭，而中國新政策釋出，基本上是「解決內部問題」，加速消化市場存貨；對台廠來說，台灣太陽能電池、模組的價格原本就比中國市場高，中國產品平均價格上揚，並不至於推升台廠報價，只能說「中國太陽能產品外溢情況減緩」，稱得上是「間接受惠」。

估5月價格就會下跌

業者解釋，過去中國太陽能電池、模組產能過剩，伺機從第三地銷售到全球，台灣市場也是其中出海口，不過在中國新政策宣布後，內需市場積極消化過剩的存貨，外溢狀況趨緩，傳出不少中國廠商都把海外訂單延到5月底、6月才出貨。

台廠主管認為，中國這項政策可以暫時救一下太陽能產品的報價，但估計效果有限，不用到5月底報價就會下滑，之後則須視中國太陽能廠的自律程度，否則產能持續擴大，價格仍是易跌難漲。

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