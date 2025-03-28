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2月景氣觸黃紅燈上緣 留意國際情勢

2025/03/28 05:30

最近一年國發會景氣燈號最近一年國發會景氣燈號

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨公布二月景氣燈號綜合判斷分數為三十七分，較一月修正值三十五分增加二分，達黃紅燈上緣；國發會表示，受惠AI（人工智慧）需求強勁，製造業銷售量表現亮眼，觀察國內景氣動能穩定，但後續還是要密切關注川普新政等國際情勢變化。

二月景氣燈號綜合判斷分數九項構成項目中，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈紅燈，各增加二分；工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少二分，其餘六項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩說明，製造業銷售量指數、批發業營業額因AI需求強勁轉為紅燈，不過加班工時部分受春節因素干擾，以及逢年後服務消費淡季等影響轉為綠燈。

至於何時再亮代表景氣熱絡的紅燈？邱秋瑩表示，未來走勢主要觀察領先指標，領先指標已連續四個月上升，累計增幅一．六四％，顯示當前國內景氣延續溫和成長態勢。但川普政策不確定性高，國發會強調，全球經濟持續受到主要國家經貿政策動向、地緣政治和平談判進程、各國貨幣政策步調不一等因素干擾，仍須密切留意對國內景氣影響。

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