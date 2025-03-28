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蔣尚義、林本堅︰對台積有信心 仍以台灣為重心

2025/03/28 05:30

退休教授施惠（中）昨舉行《半導體科技一點都不難︰有趣實驗帶你認識生活中的半導體》新書發表會，台積電前研發大將蔣尚義（右）是施惠的妹夫，昨與清大半導體研究學院院長林本堅出席力挺。（記者洪友芳攝）退休教授施惠（中）昨舉行《半導體科技一點都不難︰有趣實驗帶你認識生活中的半導體》新書發表會，台積電前研發大將蔣尚義（右）是施惠的妹夫，昨與清大半導體研究學院院長林本堅出席力挺。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電面臨川普二．○的壓力，台積電前研發大將蔣尚義認為，台灣是半導體生產製造成本最具優勢之地，台積電應還是以台灣為產能布建重心；前研發副總經理林本堅也說，台積電總能克服挑戰，創辦人張忠謀也不會置身事外，應該會貢獻一點意見。

推動科普教育的退休教授施惠是蔣尚義太太的姊姊，她以創意實驗集結成書，新出版《半導體科技一點都不難︰有趣實驗帶你認識生活中的半導體》，昨舉行新書發表會，蔣尚義、林本堅出席力挺。

談到川普二．○的影響，蔣尚義直言，台積電在晶圓代工領域遙遙領先，即使英特爾找陳立武新任執行長，仍無法勝過台積電。林本堅也說，從過往歷史來看，台積電每次遇到挑戰，看起來都很難克服，但總能克服挑戰，並帶動營運更成長。

即使英特爾有美國政府撐腰，林本堅仍看好台積電。他指出，台積電代工客戶多達幾百家，彼此互助可共同克服問題，做得更好，「別家公司永遠追不上」；他也提醒台積人「不能驕傲、不能鬆散」，努力保持領先。

對於台積電加碼投資美國，林本堅認為，台積電若持續只在台灣發展，將遇到水電、人才與土地等資源不足的挑戰；因應地緣政治崛起，往全球布局，趁機會走出去，對台積電可分散風險，變成一個跨國公司，且總部在竹科，對台灣還是有利的。

林本堅指出，美國總統川普史無前例祭出關稅等措施，將衝擊全球經濟衰退，地緣政治不僅加劇半導體全球化消失，半導體分工體系也被破壞，半導體發展將開倒車；他示警，美國可能逼迫中國重新定義半導體，若跳過摩爾定律，像發展DeepSeek一樣以自己方法來突圍，做出低成本的三、五奈米等先進製程，這將驚嚇到市場，他呼籲美國應讓半導體業回到全球化。

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