季辛格︰台積加碼 美也不會重返晶片霸主

英特爾前執行長季辛格表示，美國不會重返全球晶片製造的領先地位，因台積電的研發工作仍在台灣。（路透資料照）

在美開發工作限已量產的製程技術 研發重心仍在台灣

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管台積電三月初與美國總統川普在白宮共同宣布將在美國加碼投資一千億美元，使得總投資金額達一六五○億美元；但英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，美國不會因此重返全球晶片製造的領先地位，因台積電的研發工作仍在台灣。

英國《金融時報》報導，季辛格指出，如果美國未掌握研發，就不可能在半導體領域取得領導地位，「台積電的核心研發工作都將繼續留在台灣，包括下一代電晶體技術的設計，並未宣布遷移研發據點的計畫；台積電也證實，在美國的開發工作僅限於已量產的製程技術」。

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川普關稅 有助台積赴美誘因

但季辛格坦承，川普的關稅威脅至少對美國有漸進式的好處，那就是增加台積電等廠商在美國設廠的誘因，這也反映了外界對英特爾能否奪回晶片製造優勢的疑慮。

英特爾在十年前敗給台積電，失去晶片製造的龍頭地位。季辛格二○二一年擔任英特爾執行長後，就擬定五年轉型計畫，欲全力奪回晶圓代工業務，卻失敗作收，於去年底黯然下台，日前由英特爾前董事會成員陳立武接棒。

季辛格指出，雖然晶片先進製程技術落後，但美國在許多攸關人工智慧（AI）發展的先進科技領域，仍領先全球；他不認為中國DeepSeek已對美國構成嚴峻挑戰，稱其是不錯的工程，但缺乏重大創新突破。

季辛格本週出任矽谷創投公司Playground Global的合夥人，該公司專精於投資深度科技，包括量子運算、晶片新生產技術等。

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