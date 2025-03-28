去年我輸美99％是沙灘車 未納課稅範圍

去年我國對美國出口汽車約31億台幣，99％以上是1000cc以下的越野沙灘車，未納入課徵範圍。（示意圖，宏佳騰提供）

列骯髒15國？ 財長︰將協助業者

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於美國總統川普宣布對進口汽車課徵關稅二十五％，財政部長莊翠雲昨表示，去年我國對美國出口汽車約三十一億台幣，九十九％以上是1000cc以下的越野沙灘車，未納入課徵範圍。至於台灣是否被列入「骯髒十五國」？她說，不做揣測，政府持續密切關注，會有相應協助措施。

川普政府將於四月二日宣布「對等關稅」，立法院財政委員會昨邀請相關部會進行專題報告。金管會證期局副局長黃厚銘表示，根據證交所及櫃買中心調查，受美國關稅調整影響的上市櫃公司有二十二家，主要是電子與汽車產業。

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對於美國開徵汽車關稅，莊翠雲指出，我國去年對美出口汽車三十一億元，九十九％以上是1000cc以下的越野沙灘車，未納入課徵範圍；我自美進口汽車達三○三億元，但有一半是電動車、關稅是零。經濟部次長江文若表示，台灣沒有出口整車到美國，影響可控制，主要是出口零組件，而零組件業者多已到墨西哥設廠。

民進黨立委吳秉叡質疑，台灣汽車關稅十七．五％，還有貨物稅二十五％、營業稅五％等，加起來遠高於美國關稅二十五％，這樣保護國內汽車產業長達幾十年有用嗎？江文若表示，汽車產業供應鏈相當長，國內汽車產業有七萬多名員工，包括汽車零組件。

另，台灣去年為美國第六大入超國，立委關切如何平衡台美貿易。莊翠雲回應，行政院台美經貿工作小組已在研擬相關對策，擴大採購及投資都是方向。

莊翠雲表示，財政部已盤點台美貿易貨品及關稅，雖然台灣農產品關稅較高，但工業產品加權平均關稅僅約一．四％，台灣自美進口貨品以工業產品為主，多數為雙方關稅零稅率的資通訊產品及電子零組件。

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