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憂美盯上 義促中資降倍耐力持股

2025/03/27 05:30

傳倍耐力管理層將要求中化集團降低持股。（路透）傳倍耐力管理層將要求中化集團降低持股。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕金融時報報導，有一五○年歷史的義大利輪胎巨擘倍耐力（Pirelli）董事會，正施壓其最大股東中國國企「中化集團」（Sinochem）降低持股，以避免川普政府的對中鷹派立場將使其美國擴廠計畫失敗收場。

知情人士透露，倍耐力管理階層將在二十六日舉行的董事會上，要求中化集團降低其現有三十七％的持股至低於第二大股東，即義大利投資公司Camfin的二十六．四％。

倍耐力向中化提出的選項之一是透過回購股票，並將一些股票立即在市場上轉售，使中化持股降至二十五％以下。目前不清楚中化總經理兼倍耐力董事會主席焦健是否同意。

報導說，此舉顯示企業正採取重大行動，以因應川普政府的政策；韓國現代汽車集團近日也宣佈，將在美國投資二一○億美元，川普讚揚說，此投資證明他的貿易政策「發揮強大作用」。

倍耐力雖在美國喬治亞州有一座廠，但主要在墨西哥與南美生產北美市場的多數輪胎；為因應川普的貿易政策及其對進口汽車的關稅威脅，倍耐力尋求擴大美國產線，美國占其全球營收四分之一。消息人士說，倍耐力近期與美方的擴產討論遭遇阻礙，他們認為這是因最大股東是中國國企所致。

供應賽車一級方程式輪胎的倍耐力擁有專利技術，可將輪胎感測器收集到的訊息，與汽車的駕駛指令連結。在美國，該技術有很高需求，但倍耐力擔憂因中化集團的持股，恐使其失去此獲利豐厚的市場。

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