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台列骯髒15國？央行：台美有談判空間

2025/03/27 05:30

台美雙邊貿易關稅差距主要在農產品，但農產品是美國對台灣貿易出超產品，央行認為台美之間應有談判空間。（資料照）台美雙邊貿易關稅差距主要在農產品，但農產品是美國對台灣貿易出超產品，央行認為台美之間應有談判空間。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國川普政府四月初將宣布「對等關稅」，傳台灣被列入「骯髒十五國」。中央銀行最新報告指出，台灣去年成為美國第六大貿易入超國，須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢；而台美雙邊貿易關稅差距主要在農產品，但農產品是美國對台灣貿易出超產品，央行認為台美之間應有談判空間。

央行副總裁朱美麗今將赴立院財委會就「川普政府對等關稅及台灣被列入骯髒十五國名單因應策略」提出報告。

央行在報告中指出，川普總統採取「對等關稅」措施，主要是希望縮減美國長期且鉅額的貿易入超。報告分析，近年台灣貿易入超持續擴增，主要是因二○一八年起，美中貿易及科技爭端、美國強化資安防護、新冠疫情與近期AI（人工智慧）等新興科技應用熱絡，帶動美國對台灣資通與視聽等高科技產品需求劇增。

去年美國對台灣入超七三九億美元，台灣成為美國第六大入超來源，僅次於中國、墨西哥、越南、愛爾蘭及德國。從雙方關稅來看，根據WTO資料，若按貿易加權平均關稅計算，台灣低於美國○．五個百分點；若按簡單平均計算，台灣雖高於美國三．二個百分點，但仍低於印度、南韓、泰國、越南、中國及印尼等︰其中，台美農產品雙邊貿易的關稅差距大於非農產品。

美國農產品對台呈現出超情況

報告認為，美國為台灣農產品出口的主要市場，去年台灣農產品對美出口比重為十七．六％；惟台灣對美國農產品出口八．九億美元，進口則達三十六．九億美元，入超二十八億美元，在美國農產品對台呈出超情況下，台美之間應有談判空間。

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