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我加權平均關稅僅1.7％ 比美國2.2％低

2025/03/27 05:30

財政部表示，2023年我國貿易加權平均關稅僅1.7%，較美國2.2%為低。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，2023年我國貿易加權平均關稅僅1.7%，較美國2.2%為低。（記者鄭琪芳攝）

去年進口美國464億美元貨品 工業占大宗

川普預料4月2日公佈對等關稅，據悉相關關稅將是主要貿易夥伴數十年來未見水準。（路透）川普預料4月2日公佈對等關稅，據悉相關關稅將是主要貿易夥伴數十年來未見水準。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國四月二日將公布「對等關稅」，外傳台灣被列入「骯髒十五國」；行政院經貿辦表示，已成立台美經貿工作小組，持續掌握相關議題。財政部則指出，我國二○二三年平均名目關稅約六．五％、美國約三．三％；若考量貨品進口值，我國加權平均關稅僅一．七％，低於美國的二．二％，我國去年自美進口貨品加權平均關稅則約二％，以工業產品為主。

因應川普政府對等關稅措施，立法院財政委員會今邀請相關部會進行專題報告。財政部報告表示，川普政府對等關稅措施尚不明確，也未明確指出「十五國」名單，台灣因是美國第七大貿易夥伴，遭外媒點名列入。行政院經貿辦則說明，對等關稅是「一國一稅率」概念，綜合考量及計算因素包括：對美國產品課徵的關稅；對美國企業收取不平、歧視性的國內稅；非關稅障礙及匯率操縱情形。

資通電輸美大宗 兩國均為零關稅

財政部表示，根據WTO資料，我國二○二三年平均名目關稅稅率約六．五％、美國三．三％；若考量各項貨品進口值，我國貿易加權平均關稅僅約一．七％，低於美國的二．二％，其中農產品約九．三％、工業產品約一．四％。而我國去年自美進口貨品加權平均關稅約二％，因自美進口以工業產品為主。

報告指出，去年自美進口四六四．六億美元、占總進口十一．八％，其中農產品進口三十六．九億美元、占七．九％，以肉品、穀類及油料種子共二十三．四億美元為主；工業產品進口四二七．七億美元、占九十二．一％，以石油及其製品八十五．二億美元為大宗，其次是雙方皆為零關稅的資通訊產品及電子零組件共五十六．三億美元，包括中央處理器（CPU）及半導體製造設備零件等。

另，去年對美出口一一一三．六億美元、占總出口二十三．四％，農產品出口僅八．九億美元、占對美出口○．八％，其中糕餅等穀類調製食品、雜項調製食品、漁產品及活植物（主要為吳郭魚、蝴蝶蘭等）合計六億美元、占輸美農產品六十七．七％。去年輸美工業產品一一○四．七億美元、占對美出口九十九．二％，其中資通訊產品六七九．五億美元、電子零組件八十六．二億美元，兩者合計占比六十九．三％。

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