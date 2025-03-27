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白茜芙：中剝削式貿易順差 全球無法忍受

2025/03/27 05:30

美國總統柯林頓的首席貿易官員白茜芙說，中國的貿易順差大到全世界無法接受。（彭博檔案照）美國總統柯林頓的首席貿易官員白茜芙說，中國的貿易順差大到全世界無法接受。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕前美國總統柯林頓的首席貿易官員白茜芙（Charlene Barshefsky）指出，中國目前的貿易順差是全球經濟「無法忍受的」；她警告，如果中國不解決助長貿易失衡的內部因素，各國封鎖中國進口的行動將加劇。

各國封鎖中國進口行動 將加劇

白茜芙接受彭博電視訪問說︰「中國正剝削製造業、壓抑國內消費，並期待這個世界能忍受一兆美元的中國貿易順差，毫無疑問的，世界無法忍受」。

白茜芙於一九九七至二○○一年擔任美國貿易代表，期間參與中國加入世界貿易組織（WTO）的談判。她說，相關協議「絕對不是」錯誤，它協助數億人脫離貧窮，並在二○○八年全球金融危機期間，使中國成為全球需求的主要驅動力；但隨著中國改革停滯，趨向「以市場為基礎的規範」進程已經逆轉，並越來越傾向投資製造業來驅動成長，且以出口淹沒他國市場。

她說，「這不是世界需要的，世界沒有供應問題，有的是需求問題，中國已恢復到高度停滯的經濟型態」；她的論點與美國財長貝森特、前財長葉倫相呼應，他們一再敦促中國刺激消費，重新平衡其經濟。

中國忽視其國內「結構性改革」

美國川普總統的關稅政策升高中國提振內需的急迫性，儘管北京釋出將改弦易轍的信號，但迄今鼓勵消費的實際措施有限。白茜芙說，如果中國忽視其國內的「結構性改革」，包括社會安全網的革新，全球對中國出口的封鎖努力只會加劇。

二○二四年出口貢獻中國經濟成長近三分之一，而貿易順差飆升至創紀錄的九九二○億美元。過去二個月，在川普對中國產品加徵二十％關稅後，中國今年的出口前景並不樂觀；但因出口商競相提前下單，導致今年前二月中國外銷年增二．三％，相關衝擊需較長時間才能顯現。

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