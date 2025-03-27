法說會速報》裕隆：新店裕隆城開發 算是相當成功

裕隆(2201)集團昨天召開法說會，裕隆總經理許國興(右3)親自主持，許國興表示，裕隆三義廠與三菱（Mitsubishi）電動車的合作，具體合作情況應由鴻華先進對外說明。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）昨召開法說會，裕隆總經理許國興表示，裕隆三義廠與三菱（Mitsubishi）電動車的合作，具體合作情況由鴻華先進（2258）對外說明，裕隆主要代工客戶為裕日車（2227）和鴻華先進，今年代工量估計與去年相當，隨著新車型的推出，將適時調整生產計畫。

針對納智捷新車型N5的上市時間，仍存在一定的不確定性。他預估今年台灣汽車市場年銷量約46.2萬輛，較2024年的44.9萬輛小幅增加。

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在資產活化部分，新店裕隆城開發案到目前為止「算是相當成功」，客流量和營收都比預期的要好，後續還有住宅區，以及三義廠區等開發都在進行相關活化規劃。

家登︰首季淡季不淡 全年營收拚新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體傳送載具廠家登（3680）第一季營運淡季不淡，在主要客戶先進製程與先進封裝載具需求增加帶動下，今年全年也看成長，營收將拚年增兩位數增加，續創新高可期。

家登營運長沈恩年昨指出，受惠客戶在先進製程與先進封裝持續擴產，公司在光罩暨晶圓等載具出貨，也將持續增加，加上拓展航太等領域，今年集團營收以達百億元為目標，毛利率約維持44％至46％區間。

面對地緣政治與產業變化，家登也已啟動海內外擴產計畫，並攜手產業夥伴共組德鑫半導體、德鑫貳，以「大艦隊」模式積極搶攻海外市場，尤其重視在美國市場的佈局。

精剛︰美、中互祭關稅 台灣相對有利

〔記者林菁樺／台北報導〕特殊鋼材料廠精剛（1584）總經理林嘉洪昨指出，今年第一季受川普政策影響，客戶觀望、庫存回補需求放緩，但歐洲等持續擴大軍備，長期仍會帶動軍工產品需求；而鈦合金屬戰略性物資，美中互祭關稅等措施，中國擴大管制相關產品，台灣在關稅上是相對有利，而原本向中國採購的鈦合金，也已逐步轉單到精剛。

精剛仍以歐洲為主要市場，各國擴大軍備預算，雖目前都只是規劃階段，但長期來看發酵後仍有助精剛；航太方面，精剛也會持續拓展、取得認證。

精剛今年對美國市場也相對樂觀，因鈦合金由中國出口到美國，加徵10%關稅會變成50%關稅，而台灣則是15%，鎳基產品加徵後變38%、台灣只有3%，「關稅上相對有利」。

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