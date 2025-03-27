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盤勢分析》量縮築底 低點有望墊高

2025/03/27 05:30

台股昨終場下跌12.9點，收在22260.29點，成交量僅2149億元，創近一年半來新低量。（資料照，中央社）台股昨終場下跌12.9點，收在22260.29點，成交量僅2149億元，創近一年半來新低量。（資料照，中央社）

美股4大指數漲多跌少，台股昨日早盤企圖再攻月線，一度上漲逾百點，但川普關稅政策反覆不定，市場觀望氣氛濃厚，加上清明連假進入倒數，追價意願低落，台積電（2330）股價最後一盤遭大單摜壓下殺收最低，導致加權指數由紅翻黑，終場下跌12.9點，收在22260.29點，成交量僅2149億元，創近一年半來新低量。

3大法人昨合計買超41.9億元，其中外資賣超2.2億元、投信買超35.6億元、自營商買超8.5億元；外資台指期淨空單昨增加1136口，累積外資台指期淨空單約3.3萬口。

國票證券指出，台股低量又遇上月線反壓，陷入量縮格局，籌碼持續沉澱，指數與短期均線呈多頭排列，MACD柱狀體由負轉正，皆暗示攻擊力道逐漸加大，在不確定因素消失前，台股將持續量縮，不過低點應會持續墊高，當前台股仍處於量縮築底格局，操作上應避免過度追逐強勢個股。

統一證券認為，川普關稅政策持續髮夾彎，反覆無常，在4月2日前仍有可能為市場帶來不確定因素。台股目前持續在年線附近震盪，短線技術指標有利多方持續反彈，惟川普對等關稅及清明長假在即，市場追價意願不足，成交量無法有效放大，操作建議選股不選市，分批佈局嚴控持股比例。（記者卓怡君）

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