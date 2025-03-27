巨大：歐美市場谷底已過 上半年2位數成長

台北國際自行車展登場，巨大（9921）董事長劉湧昌(左)和執行長劉素娟(右)昨天表示，歐美自行車市場谷底已過。（記者楊雅民攝）

董事長劉湧昌發願：3年內集團營收衝上1000億元

〔記者楊雅民／台北報導〕台北國際自行車展登場，國內自行車大廠巨大（9921）董事長劉湧昌昨表示，歐美自行車市場谷底已過，中國市場今年銷量雖較去年衰退，但量還是很大；他並喊出，3年內要帶領巨大集團營收衝上1000億元大關。

日本仰賴進口 未來市場潛力大

劉湧昌表示，歐美市場已看到曙光，巨大前2月累計營收達101億元，年增13％，上半年在手的OEM（委託代工生產）訂單也達兩位數成長。巨大自行車去年在中國市場賣得非常好，共賣230萬輛，去年巨大完全靠中國市場賺錢，今年前兩個月可能天氣太冷，中國市場銷量有減緩，今年銷量可能不會像去年那麼好，但仍很大。

請繼續往下閱讀...

日本市場1年自行車規模約1000萬輛，當地少人生產，主要仰賴進口，進口的自行車高達800萬輛，巨大目前外銷日本的量僅7萬輛，未來只要拿下800萬輛裡的50萬輛市場，就比台灣市場大很多，「值得當做home market（國內市場）經營」。

巨大執行長劉素娟表示，台灣自行車市場去年第4季開始有點冷却下來，應該是天氣影響、非景氣，但觀察台灣騎乘自行車的新進人口，有變少的趨勢，最壞的情況會用新產品刺激買氣。

巨大去年電動自行車營收比重由高峰期的約3成降至22.5%，主要是烏俄戰爭造成通膨及不確定因素增加，消費者購買力衰退，導致自行車銷售也欲振乏力，庫存雖已比2019年低，但終端買氣還沒完全回來，客戶進貨保守。

劉湧昌坦言，全球政經變數仍多，希望戰爭趕快結束，未來3年將好好發揮越南廠和匈牙利廠的效益，目標希望3年內集團營收能超越2022年的920.4億元歷史新高，挺進1000億元大關。

面對美國總統川普2.0關稅戰，他說，不知道川普會出什麼怪招，只要關稅不要太離譜，巨大銷美自行車越南廠就可以解決，若關稅調整比例太大，供應鏈沒有人有辦法吸收，只能轉嫁到售價上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法