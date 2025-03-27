出國消費影響電商內需 富邦媒力拚GMV成長

momo今年追求GMV成長。圖左二為總經理谷元宏。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）總經理谷元宏昨日表示，今年因總經前景不明朗、出國旅遊潮未見退燒等因素，電商市場陰霾罩頂，不過momo仍計畫靠倉儲佈局、RMN（零售媒體聯播網）、「mo店+」（3P）三大業務，拚GMV（商品交易總額）成長。

訂閱制破2萬戶 持續擴大C2C

今年受關稅、戰爭持續等變因影響，總經壓抑，連帶零售與電商消費力都較為疲弱。儘管台灣電商滲透率相較其他亞洲國家不算高，但本土電商面臨蝦皮、酷澎等境外業者威脅，成長恐都將持續放緩。

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富邦媒去（2024）年營收小增，但獲利則小幅衰退。展望今年，谷元宏指出，雖然營收成長趨緩，不過momo用戶的購買頻次、新客數都維持成長，僅購物單價降低，體質仍健康，今年目標完整各業務佈局，推進GMV成長，不過他並未透露成長目標。

momo是目前唯一有餘力推進多項業務創新的本土電商，其訂閱制moPlus已突破2萬用戶，谷元宏指出，現行訂閱制鎖定中階會員、有一定門檻，之後也計畫推出Lite（精簡版）版本，C2C（消費者對消費者）的「mo店+」也會持續擴大規模。

強化直播專場 協助品牌銷售

針對物流佈局，谷元宏指出，momo是台灣唯一自建倉儲的電商，更利於建設自動化設備，南部物流中心去年完工，未來目標是平衡南、北倉，讓中南部訂單由南倉出貨，強化快速到貨覆蓋率，為此子公司富昇物流也同步擴大車隊規模，今年會達成南部物流升級目標。

至於RMN與直播等新業務進展，谷元宏則說，去年momo強化流程與技術基底，從各電商同業跟進投入RMN、以及用戶對直播影音轉型的青睞來看，都顯示決策正確，今年會強化品牌直播專場與廣告精準投放，協助品牌銷售成長。

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