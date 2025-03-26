盤勢分析》三大法人齊買 技術面仍偏弱

元大投顧指出，台股短期內不易擺脫技術面偏向弱勢的局面。圖為示意圖。（資料照）

受到美國總統川普關稅政策態度可能軟化，美股四大指數強彈，台股權值股如台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等三大電子權值股昨日跳空開高，不過，短線逢高調節賣壓再現，市場追價動能明顯不足、漲幅收斂，終場加權指數上漲166.55點、以22273.19點作收，成交量約2569億元。

三大法人動態部分，外資昨買超64.09億元、投信買超34.77億元、自營商買超3.23億元，合計買超102.09億元；外資台指期淨空單昨大減4181口，累積外資期貨淨空單為31880口。

請繼續往下閱讀...

保德信投信指出，台灣前2月累計外銷訂單金額達964億美元、年增11.9%，明顯優於預期，主要來自電子產品因AI需求拉貨優於預期，資通訊在庫存水位健康下維持擴張，AI驅動台股獲利成長趨勢鮮明，建議逢回可分批布局。

元大投顧指出，目前加權指數位處高檔震盪區間偏下緣位置，但因跌破所有均線，且受到川普政府4月2日關稅政策公布的壓力，短期內不易擺脫技術面偏向弱勢的局面，短線選股上可留意低基期、低本益比、高殖利率，且技術型態底部成形不久的績優股，可望成為資金避風港而有輪動補漲的機會。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法