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高通全面搶攻AI 攜手台廠擴大生態系

2025/03/26 05:30

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰。（記者卓怡君攝）高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球晶片大廠高通（Qualcomm）全面搶進AI（人工智慧）市場，高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通今年邁入40週年，一直以來引領無線通訊技術，未來不再僅限於手機市場，今年推出全新品牌「Dragonwing」，鎖定工業物聯網（IoT）、企業級網路與蜂巢式基礎設施市場，結合台灣強大供應鏈夥伴擴大AI生態系，推動新一代數位轉型。

今年AI PC將迎來換機潮

劉思泰表示，高通去年在台北國際電腦展一口氣推出22款搭載高通Snapdragon X系列處理器的AI PC，短短8個月在PC推出3個平台，高通目前在美國高階AI PC處理器的市占率達10%，在澳洲更逾20%，也持續開拓台灣市場，將AI效能極大化，他相信今年AI PC將迎來換機潮，高通在台灣鎖定AI PC、物聯網、網通3大領域，因為PC的重鎮在台灣，高通將與台灣優秀的ODM廠與品牌廠合作，一起進軍全世界。

高通在2007年提出Snapdragon品牌鎖定消費者市場，今年推出全新Dragonwing品牌聚焦企業導向，整合高通尖端的AI技術、高效能低功耗運算和卓越的連接能力，讓企業實現更智慧的決策、更高的營運效率，希望加速建立龐大的AI生態系。

劉思泰分析，今年初DeepSeek R1的效能表現顛覆AI模型發展的傳統概念，代表在最新技術的協助下，AI模型能夠在不影響準確性的前提下，縮小模型的規模，創造出對邊緣設備強大的晶片需求，高通持續致力協助推動AI在裝置上運行，讓使用者體驗可以更加自然、精確、個人化、可靠和保有隱私，AI將成為新的使用者介面。在未來，個人化的多模態AI代理將簡化人機互動過程，並更熟練地完成橫跨多種應用程式的任務。

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