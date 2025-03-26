由多轉空 看跌房價比率達43%

根據房仲業者彙整，去年一整年全國房貸餘額大增逾兆元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕未來房價看法已由多轉空。根據房仲業者發布今年第二季房產趨勢報告，高達四十三％受訪者看跌房價，其中認為房價下跌一成內約三十六％、另有七％認為房價將下跌超過一成；相較二○二四年第二季的看跌比僅九％，僅一年多看跌大增三十四個百分點。

桃市、竹縣市、中市 委售量增

永慶房產集團彙整各大房屋網路銷售平台發現，今年二月全國房屋委售量較去年六月大增二十四．八％，六都加新竹縣市中，又以桃園市、新竹縣市及台中市的委售量增幅較明顯，均為二十八％起跳；另政大永慶即時房價指數相較去年第四季，出現七都指數全面轉負。

請繼續往下閱讀...

永慶房產集團業務總經理葉凌棋直言，房價已確定進入盤整，尤其今年一至二月的七都成交議價率幾乎全面上揚，幅度達二至四個百分點，而七都議價率十二％起跳的待售房屋，成交率相對提升，若是議價率一成以內的待售房屋，成交率則是衰退。

另根據信義房屋彙整，去年全國房貸餘額大增一．○五兆元，對比二○一六至二○一八年的三年增加○．八五兆元，顯見去年房貸餘額增速過猛，才迫使央行端出信用管制來降溫，避免房市成為失速列車。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去一年房貸餘額快速增長，主因房市太熱，造成房貸申請件數大增，申貸金額又因房價飆漲拉高，央行出手管制當然是為了避免資金過度偏向房地產。

目前銀行房貸放款仍採謹慎態度，甚至想要趕緊回收本金，預期到今年底，整體房貸還是處於緊縮狀態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法