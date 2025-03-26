晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

由多轉空 看跌房價比率達43%

2025/03/26 05:30

根據房仲業者彙整，去年一整年全國房貸餘額大增逾兆元。（記者徐義平攝）根據房仲業者彙整，去年一整年全國房貸餘額大增逾兆元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕未來房價看法已由多轉空。根據房仲業者發布今年第二季房產趨勢報告，高達四十三％受訪者看跌房價，其中認為房價下跌一成內約三十六％、另有七％認為房價將下跌超過一成；相較二○二四年第二季的看跌比僅九％，僅一年多看跌大增三十四個百分點。

桃市、竹縣市、中市 委售量增

永慶房產集團彙整各大房屋網路銷售平台發現，今年二月全國房屋委售量較去年六月大增二十四．八％，六都加新竹縣市中，又以桃園市、新竹縣市及台中市的委售量增幅較明顯，均為二十八％起跳；另政大永慶即時房價指數相較去年第四季，出現七都指數全面轉負。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋直言，房價已確定進入盤整，尤其今年一至二月的七都成交議價率幾乎全面上揚，幅度達二至四個百分點，而七都議價率十二％起跳的待售房屋，成交率相對提升，若是議價率一成以內的待售房屋，成交率則是衰退。

另根據信義房屋彙整，去年全國房貸餘額大增一．○五兆元，對比二○一六至二○一八年的三年增加○．八五兆元，顯見去年房貸餘額增速過猛，才迫使央行端出信用管制來降溫，避免房市成為失速列車。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去一年房貸餘額快速增長，主因房市太熱，造成房貸申請件數大增，申貸金額又因房價飆漲拉高，央行出手管制當然是為了避免資金過度偏向房地產。

目前銀行房貸放款仍採謹慎態度，甚至想要趕緊回收本金，預期到今年底，整體房貸還是處於緊縮狀態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財