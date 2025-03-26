時薪、月薪不脫鉤 勞資達共識

今年首場最低工資諮詢會，昨日下午在勞動部召開，勞動部次長李健鴻（右）、條平司司長黃維琛（左）會後說明會議狀況。（記者李靚慧攝）

今年首場最低工資諮詢會

〔記者李靚慧／台北報導〕今年首場最低工資諮詢會昨日登場，勞動部官員會後轉述，無論勞方或資方與會代表，都相當關注美國總統川普的對等關稅，是否對台灣勞動市場產生影響；另研究數據顯示，近幾年最低工資時薪調幅高於月薪，並沒有吸引勞工從月薪轉往時薪工作，時薪與月薪不脫鉤，幾乎已是勞資雙方共識。

川普關稅是否影響勞動市場 受關注

昨日最低工資諮詢會，原應由勞動部長洪申翰主持，但因在立法院院會無法脫身，改由次長李健鴻代理。會後李健鴻轉述，勞資雙方代表均相當關注美國總統川普政府的對等關稅，如果未來台灣被課徵，對台灣勞動市場有無影響，反而可能會調漲的「電價」，會中並沒有任何討論。

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因藍白立委大砍政府預算，有委員關心，後續的應參採指標、得參採指標等相關數據，必須依靠主計總處的調查研究提供，擔心恐因預算問題受到影響，提醒勞動部向主計總處反映，相關調查「千萬不可停」。

藍白大砍預算 指標數據調查不可停

此次的會議也向委員們報告最低工資調整後，時薪、月薪調整是否會影響勞工就業人數的變化。研究報告結論顯示，過去幾年時薪、月薪脫鉤，並未造成就業市場影響。原因在於時薪勞工人數增加，是基於勞工的工作習慣、產業型態等就業選擇，同時間的月薪制勞工也持續成長，並未因此減少，從人數變化趨勢來看，月薪制與時薪制的勞工就業人數並沒有明顯影響。

昨最低工資諮詢會召開後，接下來研究小組將在四月底提出今年最低工資調升後的影響評估報告，該報告將在第二季召開的「最低工資審議會及諮詢會聯席會議」中，給予委員們參考；至於報告呈現模式是否比照去年，或是研究各業別的影響，仍在評估中。

此外，今年諮詢會委員也增加二位學者委員，希望廣納多方意見，分別是中央大學經濟系教授黃麗璇、文化大學勞工系助理教授康雅菁，使得諮詢委員人數增至三十二人。

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