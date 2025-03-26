2月工業生產連12紅 Q1拚年增2位數

經濟部昨公布二月零售、餐飲統計，因與去年春節落點不同，比較基期較高，分別年減3.8％及9.2％，雙雙轉為負成長。（中央社資料照）

預估3月年增幅10.5％～14.8％

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨公布二月工業生產統計，工業與製造業生產指數呈二位數成長，連十二個月正成長；納入春節因素，累計今年一、二月工業生產指數九十四．二八、年增十．八八％，製造業生產指數是九十四．五九、年增十一．五八％。統計處預估，三月製造業生產指數年增幅落在十．五％至十四．八％，第一季可望年增幅二位數。

資訊電子產業方面，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業受惠高效能運算、AI（人工智慧）應用及雲端資料服務需求熱絡，帶動十二吋晶圓代工、伺服器等產品增產，一、二月平均生產指數均創歷年同期新高，分別年增十七．九七％及三十．四二％。

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傳統產業方面，一、二月基本金屬業、化學材料及肥料業平均生產指數分別年減九％、一．八％；汽車及其零件業年減十一．六二％；機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增十一．三二％。

零售、餐飲轉負成長

經濟部昨也公布二月零售、餐飲統計，因與去年春節落點不同，比較基期較高，分別年減三．八％及九．二％，雙雙轉為負成長，結束連三紅。零售業受到台中新光三越氣爆陰霾籠罩，其中的百貨業營收月減逾三成、年減近二成。

至於批發業累計一、二月營收二兆一四○八億元，創同期新高，年增八．八％；其中機械器具批發業因新興科技應用商機發酵，年增二十一．二％。

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