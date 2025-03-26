晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2月工業生產連12紅 Q1拚年增2位數

2025/03/26 05:30

經濟部昨公布二月零售、餐飲統計，因與去年春節落點不同，比較基期較高，分別年減3.8％及9.2％，雙雙轉為負成長。（中央社資料照）經濟部昨公布二月零售、餐飲統計，因與去年春節落點不同，比較基期較高，分別年減3.8％及9.2％，雙雙轉為負成長。（中央社資料照）

預估3月年增幅10.5％～14.8％

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨公布二月工業生產統計，工業與製造業生產指數呈二位數成長，連十二個月正成長；納入春節因素，累計今年一、二月工業生產指數九十四．二八、年增十．八八％，製造業生產指數是九十四．五九、年增十一．五八％。統計處預估，三月製造業生產指數年增幅落在十．五％至十四．八％，第一季可望年增幅二位數。

資訊電子產業方面，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業受惠高效能運算、AI（人工智慧）應用及雲端資料服務需求熱絡，帶動十二吋晶圓代工、伺服器等產品增產，一、二月平均生產指數均創歷年同期新高，分別年增十七．九七％及三十．四二％。

傳統產業方面，一、二月基本金屬業、化學材料及肥料業平均生產指數分別年減九％、一．八％；汽車及其零件業年減十一．六二％；機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增十一．三二％。

零售、餐飲轉負成長

經濟部昨也公布二月零售、餐飲統計，因與去年春節落點不同，比較基期較高，分別年減三．八％及九．二％，雙雙轉為負成長，結束連三紅。零售業受到台中新光三越氣爆陰霾籠罩，其中的百貨業營收月減逾三成、年減近二成。

至於批發業累計一、二月營收二兆一四○八億元，創同期新高，年增八．八％；其中機械器具批發業因新興科技應用商機發酵，年增二十一．二％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財