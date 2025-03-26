盼外資回頭 中釋放美思明智5員工

為了挽回外資，中國日前釋放美國盡職調查公司美思明智（Mintz Group）遭關押逾兩年的五名中國籍員工。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，去年外資投資降至逾十六年來最低，美國總統川普又對中國提高關稅，為了挽回外資，中國近來動作頻頻，日前更釋放美國盡職調查公司美思明智（Mintz Group）遭關押逾兩年的五名中國籍員工。

從事企業盡職調查的美思明智北京辦公室，二○二三年三月遭中國當局突擊搜查，同年五月五名中國籍員工被捕，並遭勒令停止營運，這起行動為後來中國全面打擊外國諮詢和盡職調查公司拉開序幕；不久後貝恩公司（Bain）上海辦事處、凱盛融英（Capvision）也遭突擊搜查，讓身處中國的外企不安。

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英國《金融時報》指出，目前並不清楚美思明智在中國的所有相關法律訴訟是否都已解決，上述五名員工被控從事公司業務範圍以外的活動；《路透》曾報導，美思明智觸及的工作，包括檢視與中國新疆有關的供應鏈可能涉及的強迫勞動問題。

美思明智在五名員工被捕後，就關閉在中國和香港的辦公室，該公司事後累計遭裁罰二二○萬美元（新台幣七二七八萬元）。

中國經濟持續低迷，為了吸引外企高管和投資，北京在日前剛落幕的年度「中國發展高層論壇」邀請了多家美國跨國企業CEO，並向他們保證在全球經濟日益碎裂化情況下，中國將繼續保持開放。

但中國的政策經常隨著國安需要而變動。《法廣》報導，習近平去年三月二十七日才當面向美國企業CEO展現開放姿態，中國國安部隔日就發表微電影，要中國民眾警惕境外間諜情報機關以「調查諮詢活動」為掩護，意圖竊取中國重點領域涉密資訊，呼籲老百姓檢舉反映。

中國一邊積極招商引資、一邊又持續推動「經濟國安化」作法，雖然在外界看來十分矛盾，卻符合共產黨相信的「辯證法」，亦即凡事都有正、反兩手，軟硬兼施。這次北京當局又宣示要對外開放，但不知此一承諾能維持多久。

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