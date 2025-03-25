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財經青紅燈》玉山金發現什麼秘密？

2025/03/25 05:30

玉山金出高價補足投信這個缺口，還是相當划算。圖為玉山金控總經理陳茂欽（左）及人力資源處處長郭宸巖（右）。（資料照）玉山金出高價補足投信這個缺口，還是相當划算。圖為玉山金控總經理陳茂欽（左）及人力資源處處長郭宸巖（右）。（資料照）

上週國內民營金控績優生玉山金（2884）砸下超過27億元併購保德信投信91.2%，每股買價約100元，外界好奇，玉山金曾在2008年把旗下的玉山投信賣掉，時隔17年又買回投信事業，到底發現什麼事情？

玉山金總經理陳茂欽在記者會說明併購保德信投信主要有三大考量，一是讓玉山金融版圖更為完整、二為深化在台灣資產管理業務的發展、三則是響應政府發展亞洲資產管理中心的政策；另外他說到一個重點，是過去5年投信市場規模年複合成長率約20%。

成熟的金融市場，竟然會有一個投信領域年複合成長約20%，這當然歸功於這幾年國內投資人對ETF的狂熱，去年瘋完高股息ETF後，今年各家投信大動作改推市值型ETF，即便近期台股表現疲弱，但根據投信統計，過去三週在投資人持續「抄底」及新ETF掛牌上市助攻下，每週台股ETF受益人數都增加10萬人以上，今年以來增加超過50萬人。

ETF對投信來說，是成本低廉、卻獲利可觀的商品，根據近期各大投信公告的去年獲利，元大投信排行第一，獲利近40億元、EPS約17.4元；國泰投信排行第二，獲利24.4億元、EPS為16.2元；群益投信排行第三，獲利17.35億元、EPS約10.5元，而統一投信、富邦、中信獲利都約8.6億元左右。

這幾家投信去年獲利成長最差的是富邦投信，但仍年增32%，群益投信最強，獲利年增86%；以EPS來看，中信、統一投信都超過20元，是獲利滿滿的一年。

玉山金原本規模是民營第四大，但去年底被元大金超車，關鍵應該就是在投信上，雖然保德信投信管理的資產總值僅約1608億元，跟元大、國泰的資產規模超過2兆元難以相提並論，但保德信投信過往研究團隊跟經營能力在投信圈評價甚高，出高價補足投信這個缺口，對玉山金來說還是相當划算的。（陳永吉）

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