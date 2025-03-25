中華電信斥資46億 投資跨太平洋海纜

中華電信斥資46億元投資E2A海纜建設，強化亞洲與北美數位連接。（記者王憶紅攝）

提升亞洲與北美數位連接能力

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）昨公告斥資46億元，投資全新海底電纜系統「E2A」。中華電信表示，E2A是全長約1.25萬公里的跨太平洋光纖網路，由中華電信、韓國SK寬頻（SKB）、日本軟銀及美國威訊電信（Verizon）共同籌建，將採用最先進技術建造，大幅提升亞洲與北美之間的數位連接能力，預計2028下半年啟用。

中華電信董事長簡志誠表示，未來將持續以海纜、光纖及行動通訊，輔以衛星及微波，構成「海、地、星、空」的綿密網路，持續打造互為備援的網路韌性，讓台灣具備亞太資訊匯集中心的優勢地位。

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「海、地、星、空」分別為海纜、固網、低軌衛星、5G。除中華電信歷來強項的固網、5G外，昨宣布投資46億元打造E2A海纜，而獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，預計2025年中提供服務，此外，亞馬遜旗下古柏（Kuiper）預計明年6月上線，在發射數百顆衛星下，可覆蓋台灣，中華電信正積極洽談獨家代理。

中華電信表示，E2A海纜系統串聯亞洲與北美主要數位樞紐，登陸點涵蓋台灣頭城、南韓釜山、日本千葉縣丸山及美國加州莫羅灣，為區域與全球通訊提供關鍵基礎設施，未來還可與即將完工的SJC2以及Apricot等亞洲區海纜在台灣進行多元串連，強化台灣在亞太海纜匯集中心的地位，除了滿足持續成長的業務需求外，亦可進一步提升整體網路韌性。

全球超過90%國際網路流量仰賴海底電纜傳輸，海纜因投資金額龐大，國際業者多籌組聯盟共同投資，國內的海纜業務幾乎由中華電信包辦，中華電信在國際間已投資30多條海纜，投資台灣聯外的海纜則約有14條。

台美日韓共同籌建 強化台灣網路韌性

中華電信今年資本支出達353.65億元，年增近17%，其中逾91%、約323.6億元，主要用於擴建IDC+AI機房、新建海纜、提升網路∕資安韌性、汰除老舊耗能設備等。

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