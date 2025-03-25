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台北101砸45億進軍台中 攜手國壽打造新地標商場

2025/03/25 05:30

台北101將斥資45億元與國泰人壽合作，打造台中新地標—「置地廣場 台中」，預計2030年開幕，台北101董事長賈永婕（左）表示，預估開幕後7年內可損益兩平。 （記者楊雅民攝）台北101將斥資45億元與國泰人壽合作，打造台中新地標—「置地廣場 台中」，預計2030年開幕，台北101董事長賈永婕（左）表示，預估開幕後7年內可損益兩平。 （記者楊雅民攝）

賈董︰開幕7年內可損益兩平

〔記者楊雅民、蘇金鳳／綜合報導〕台北101昨宣布跨出台北，斥資45億元與國泰人壽合作，打造台中新地標–「置地廣場 台中」商場，預計2030年開幕，台北101董事長賈永婕表示，預估開幕後7年內可損益兩平。

「置地廣場 台中」坐落於台灣大道與文心路口，毗鄰台中市政府，未來更是雙捷運交叉口，位處台中7期核心商圈。「置地廣場 台中」定位以高端商場結合頂級商辦綜合大樓起造，總體規劃地上34層高、地下7層，總開發面積約4.7萬坪，總投資金額突破百億元，預計2029年完工。

國泰人壽總經理劉上旗表示，「置地廣場」為國泰人壽旗下複合式商用不動產品牌，自2015年起陸續插旗台北、桃園、台南，打造台北「國泰置地廣場」、「置地廣場 桃園」、「置地廣場 台南」等複合式商用不動產。

2030年開幕 主打YZ世代客層

2020年國壽即已預告「置地廣場 台中」計畫，此次與台北101從初步接觸到達成合作，歷時超過4年，在規劃設計與營運定位上不斷創新，將打造具休閒娛樂、兼具經濟價值的頂級商辦綜合大樓。

本次與台北101合作商場區域，包括地下一樓至地上7樓，租賃面積約1.7萬坪，租約20年，預計租金加裝潢費用，台北101將投入約45億元。

台北101董事長賈永婕表示，有別於台北101以金字塔頂端的高端客戶為主要客層，台中101將主打YZ世代客層，設計和選貨會以「潮、年輕」進行規劃，打造台中新一代的地標。

台北101總經理朱麗文指出，近年來零售與觀光市場面臨諸多挑戰，但台北101去年商場營收仍達237億元，稅後淨利達25.67億元，每股稅後盈餘1.75元，刷新歷史新高，觀景台來客數約150萬人次，今年將強化獨特場域優勢，維持獲利穩定成長。

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